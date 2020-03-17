Рада внесла изменения в законы о госзакупках лекарств для повышения их доступности

Верховная Рада Украины приняла закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость медицинские товары, ввозимые в Украину закупочной организацией за счет государственного бюджета.

Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала законопроект №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержали 295 нардепов.

Документом предусматривается внесение ряда изменений в Налоговый кодекс, в том числе вводится положение о нераспространении ряда разниц, возникающих при осуществлении финансовых операций, на операции закупочной организации по бесплатной поставке (распределению) медицинских товаров, приобретенных организацией за средства государственного бюджета или средства грантов (субгрантов) Глобального фонда.

Планируется освободить от налогообложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории Украины медтоваров, которые будут закупаться закупочной организацией.

Предусмотрено, что положения налогового законодательства о необходимости начисления компенсирующих налоговых обязательств и пропорциональное отнесение сумм налога на добавленную стоимость к налоговому кредиту не распространяются на операции, освобожденные от налогообложения НДС.

Предусматривается приведение норм Налогового кодекса в соответствие с законами Украины "О публичных закупках", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению своевременного доступа пациентов к необходимым лекарственным средствам и медицинским изделиям путем осуществления государственных закупок с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки" и другими.

"[Закон] позволит закупать больше медицинских товаров при существующих объемах бюджетного финансирования программ в сфере здравоохранения. Также освобождение от налогообложения названных операций может стимулировать рост предложения на медицинские товары для закупок за средства государственного бюджета, что в свою очередь поспособствует повышению конкуренции среди участников закупок и снижению стоимости медицинских товаров", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Всего в Украине зафиксировано уже семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.