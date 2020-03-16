Офис президента настаивает, чтобы закон о рынке земли приняли на этой неделе, иначе – дефолт – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский собирал на Банковой парламентскую фракцию "Слуга народа" из-за голосования за земельную реформу во втором чтении, принципиальная позиция Офиса президента – чтобы законопроект рассмотрели завтра-послезавтра, сообщили источники LB.ua.

Голосование за законопроект об открытии рынка земли во втором чтении может состояться в Верховной Раде на этой неделе. Об этом со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа" сообщило LB.ua.

Именно поэтому, по данным издания, президент Украины Владимир Зеленский собирал сегодня фракцию "Слуга народа" в Офисе президента.

"Завтра-послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе – дефолт", – сказал изданию собеседник по фракции.

О проведении Зеленским встречи с народными депутатами ранее сообщила "Украинская правда". Источники издания также рассказали, что на встрече будут поднимать земельный вопрос. По информации собеседников журналистов, депутаты собирались на встречу с президентом неохотно, некоторые якобы ссылались на плохое самочувствие и температуру.

"Поэтому в Офисе президента приказали руководству определенной группы во фракции лично проверить, больны ли депутаты, вплоть до того, что приехать к ним домой и измерить температуру", – рассказали "Украинской правде" собеседники во фракции.

16 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент из-за распространения коронавирусной инфекции изменит график работы, поэтому 17–20 марта и 31 марта – 3 апреля будут не пленарные сессии, как предусмотрено календарным планом, а работа в комитетах. 17 марта Рада проведет внеочередную сессию, посвященную коронавирусу.

Нардеп от "Слуги народа", представитель Кабинета Министров в Раде Василий Мокан сказал в комментарии изданию "ГОРДОН", что в настоящее время идет поиск юридического механизма, который позволил бы наладить дистанционную работу парламентариев.

Зеленский заявил, что изменение графика работы Рады недопустимо, поскольку парламент должен рассматривать жизненно важные для экономики страны законы, в том числе о земельной реформе.

В первом чтении Рада приняла законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" 13 ноября 2019 года. Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. По данным "Украинской правды", депутатам осталось рассмотреть 720 поправок. Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года. Зеленский говорил, что принятие законопроекта является одним из условий продолжения сотрудничества Международным валютным фондом и выделения кредита на общую сумму около $5,5 млрд.