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Зеленский сообщил, какие условия осталось выполнить Украине для продолжения сотрудничества с МВФ

Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом осталось принять законопроекты о рынке земли и невозможности возвращения банков бывшим владельцам, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский обеспокоен возможными последствиями принятия законопроекта о невозможности возврата банков бывшим владельцам
Зеленский обеспокоен возможными последствиями принятия законопроекта о невозможности возврата банков бывшим владельцам
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал агентству Bloomberg, что вскоре министр финансов Игорь Уманский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем отправятся в США на переговоры о программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Фрагмент интервью 10 марта опубликовала пресс-служба главы Украинского государства.

По словам Зеленского, продолжение сотрудничества с МВФ важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов.

Он отметил, что осталось выполнить два условия Фонда – принять законопроект о рынке земель сельхозназначения и законопроект о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.

Говоря о так называемом банковском законопроекте, Зеленский выразил обеспокоенность возможными проблемами при оценке его конституционности. 

"Не только Офис президента, не только [министр юстиции Денис] Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов – они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", – сказал президент.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

29 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что команда МВФ в Украине достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, необходимых для согласования программы.

5 марта новый премьер-министр Украины Шмыгаль отметил, что его Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ.

6 марта новоназначенный министр финансов Украины Игорь Уманский провел первую официальную встречу с представителями Фонда. Он заверил, что сотрудничество с МВФ важно для поддержания финансовой стабильности в Украине.

10 марта Шмыгаль, Уманский и Малюська провели телефонный разговор с командой МВФ, в ходе которого отметили важность программы расширенного финансирования с Фондом, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в Украине.

Теги: МВФ, Игорь Уманский, Bloomberg, Владимир Зеленский, законопроект, транш, земельная реформа, Денис Шмыгаль, Денис Малюська
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