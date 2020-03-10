Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Шмыгаль по телефону обсудил с миссией МВФ дальнейшее сотрудничество

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время разговора с командой Международного валютного фонда подчеркнул, что правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с МВФ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль отметил, что приоритетом является учреждение программы расширенного финансирования МВФ
Шмыгаль отметил, что приоритетом является учреждение программы расширенного финансирования МВФ
Фото: kmu.gov.ua

10 марта состоялся телефонный разговор премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с командой Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

Участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.

Разговор шел о дальнейших шагах двухстороннего сотрудничества между Украиной и МВФ.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с МВФ, а приоритетом является запуск программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

"Новая программа расширенного финансирования МВФ является крайне важной на данном этапе развития Украины", – отметил премьер.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы", который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.

6 февраля издание LIGA.net написало, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики изменил правительственный законопроект №2571, но обновленный текст не согласовал МВФ.

29 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что команда МВФ в Украине достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив.

5 марта Шмыгаль отметил, что новый Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ.

6 марта новоназначенный министр финансов Украины Игорь Уманский провел первую официальную встречу с представителями Фонда. Он заверил, что сотрудничество с МВФ важно для поддержания финансовой стабильности в Украине.

Теги: МВФ, Игорь Уманский, Денис Шмыгаль, Денис Малюська
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS