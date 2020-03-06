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Милованов: Разделение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства приведет к остановке земельной реформы

Тимофей Милованов, который в 2019–2020 годах возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, считает, что на нынешнем этапе разделить ведомство на два министерства без вреда земельной реформе невозможно, он предложил вернуться к этому вопросу после открытия рынка земли.

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Милованов рассказал, что накануне отставки правительства провел с президентом "четкий и дружеский разговор"
Милованов рассказал, что накануне отставки правительства провел с президентом "четкий и дружеский разговор"
Фото: kmu.gov.ua

На сегодняшний день разделить Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на два ведомства без остановки реформы земли уже невозможно. Такое мнение в интервью LIGA.net, которое вышло 6 марта, высказал бывший глава ведомства Тимофей Милованов. 

Он сказал, что сейчас не рассматривает для себя возможность возглавить Министерство аграрной политики.

"Я не предполагаю, что останусь, если министерство будут разделять, потому что это приведет к остановке реформы [рынка] земли", – заявил Милованов. 

Если же правительство передумает разделять министерство, то, отметил бывший министр, "возможно, об этом [работе в новом правительстве] можно будет говорить".

"Потому что мы сможем продолжать те вещи, которые начали. Но я не думаю, что я тот кандидат, который интересен новому правительству", – сказал Милованов.

Он уточнил, что не встречался с новым премьер-министром Денисом Шмыгалем, а с президентом Владимиром Зеленским накануне отставки правительства провел "четкий и дружеский разговор". 

"Я объяснил свою позицию по МинАПК, и, собственно, озвучил свое решение о том, что буду покидать правительство", – рассказал бывший министр.

Журналист напомнил Милованову, что ранее он допускал, что возглавит новое Министерство аграрной политики, если оно будет создано.

"Это было два месяца назад, в другой макроэкономической ситуации, в другие сроки  после старта земельной реформы. Тогда еще, я думаю, было реально разделить министерство, а сегодня мы уже почти полностью закончили прекращение его работы, и в последние недели, когда меня спрашивали об этом, я говорил, что уже сейчас время не позволяет их разделить. Я думаю, что оптимально это сделать, в случае необходимости, после запуска рынка земли", – считает бывший чиновник. 

Он также высказал надежду, что рынок земли в Украине будет запущен и что преемники по этому вопросу продолжат курс, взятый правительством Алексея Гончарука. 

Министерство аграрной политики существовало в Украине в 2000–2010 годах, затем в 2010-м оно было реорганизовано в Министерство аграрной политики и продовольствия. После прихода к власти Владимира Зеленского в 2019 году его команда заявила о намерении объединить несколько министерств, в том числе Министерство экономического развития и торговли с Министерством аграрной политики и продовольствия. В январе 2020 года в правительстве заявили о планах опять разделить несколько министерств, поскольку некоторые решения были "неоправданными или неудачными". 

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепаВ соответствии с украинским законодательством, отставка премьер-министра повлекла за собой отставку всего правительства.

После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. В тот же день день Верховная Рада сформировала новый Кабинет Министров. В правительстве еще остается несколько вакантных должностей, в том числе пост министра развития экономики и пост министра аграрной политики. 

Теги: земельная реформа, Тимофей Милованов, Денис Шмыгаль, рынок земли, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства
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