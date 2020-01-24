Гончарук заявил, что решения о реорганизации в Кабмине могут быть приняты в ближайшие недели

Некоторые министерства, которые были объеденины, работают хорошо, а решение в отношении других могут пересмотреть, рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук: Мы сейчас изучаем ситуацию с качеством решений, которые были приняты Фото: kmu.gov.ua

Решение о реорганизации в правительстве Украины будет принято в ближайшие недели. Об этом на брифинге 24 января сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы сейчас изучаем ситуацию с качеством решений, которые были приняты. Думаю, в ближайшие недели можно ожидать результатов этой работы. Мы сейчас оцениваем, какое из этих решений было оправданным или неоправданным, удачным или неудачным. Что-то удалось объединить, и оно хорошо работает... Где-то там, возможно, пересмотреть это решение. Поэтому – в ближайшие недели. Безусловно, определенные решения будут приняты, возможно, на следующей неделе, возможно – через одну", – сказал премьер.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

В сентябре 2019 года в Украине объединили Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Министерство культуры, Мининформполитики и Министерство молодежи и спорта вошли в состав нового Министерства культуры, молодежи и спорта; Министерство энергетики и угольной промышленности и Министерство экологии и природных ресурсов объединили в Министерство энергетики и защиты окружающей среды, а Министерство ветеранов и Министерство по делам временно оккупированных территорий вошли в состав Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

17 января 2020 года президент Владимир Зеленский на встрече с Гончаруком сказал, что выступает за разделение нескольких министерств. Он отметил, что их объединяли из-за кадрового голода и ограниченного бюджета.