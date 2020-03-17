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Тимошенко – в черной маске, а Королевская – в респираторе. Рада собралась на внеочередное заседание. Фоторепортаж

Сегодня 11.23
17 марта Верховная Рада Украины собралась на две внеочередные сессии, чтобы принять законопроекты, которые касаются борьбы с распространением коронавируса, и ряд кадровых вопросов. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", некоторые народные депутаты появились на работе в медицинских масках и респираторах. Так, лидер фракции "Батьківщина" надела черную маску, а народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталья Королевская – респиратор с клапаном. Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" пришла в обычной белой медицинской маске. На ее странице в Facebook комментаторы пишут, что подобные маски не защищают от коронавируса. "Я знаю. Это мы чтобы продемонстрировать дисциплинированность", – ответила Геращенко.
Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Ирина Геращенко, Наталья Королевская, Вадим Ивченко, Мария Ионова, София Федина, Елена Кондратюк, Леся Василенко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Роман Лозинский, Владимир Цабаль, Владимир Кабаченко, Андрей Пузийчук
 

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