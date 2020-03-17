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17 марта, 2020
 
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Кухар прервала отпуск из-за коронавируса

Прима-балерина Екатерина Кухар прервала отпуск в Таиланде, чтобы успеть вернуться в Украину.

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Кухар: Самое главное вернуться домой
Кухар: Самое главное – вернуться домой
Фото: Kateryna Kukhar / Facebook

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар на своей странице в Facebook сообщила, что спустя два дня после приезда вынуждена прервать свой отпуск в Таиланде, чтобы успеть вернуться в Украину до того, как будет прекращены авиаперелеты.

"Мне никогда ничего в жизни не давалось легко. Не буду считать дни, которые нам пришлось оставить непережитыми в Таиланде и не буду о них жалеть, сейчас самое главное – вернуться домой", – написала Кухар.

https://www.facebook.com/kukhar.kateryna/posts/1446687198845531

13 марта балерина поделилась фотографиями из Таиланда, сообщив, что они с мужем узнали о введенном в Украине карантине, находясь на полпути к месту отдыха. Кухар планировала, что ей удастся провести в Таиланде "райский отдых, который она заслужила".

В Украине по состоянию на 16 марта зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Кабмин 16 марта ввел режим чрезвычайной ситуации с 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях, где были выявлены первые случаи COVID-19. 17 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти готовы к введению чрезвычайного положения в стране.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также будет прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.

Теги: Украина, Таиланд, Екатерина Кухар, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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