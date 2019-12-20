Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и ее дочь Анастасия приняли участие в фотосессии для журнала "Отдохни!".

Кухар: Хотим вас поздравить с праздником Святого Николая. Именно с него начинается целая вереница волшебных дней Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Украинская балерина Екатерина Кухар впервые показала дочь Анастасию. Фото обложки журнала "Отдохни!", для которой они позировали вместе, Кухар разместила в Instagram.

"Знакомьтесь, это Настя! Если бы вы видели, как эта маленькая принцесса готовилась к съемке, подбирала наряды, как светились от счастья ее глаза... Она всем соседям рассказала, что у нее будет фотосессия, что ее наконец-то покажут...⠀ И мы хотим вас поздравить с праздником Святого Николая. Именно с него начинается целая вереница волшебных дней, когда можно отдаться радостному чувству праздника, ведь на самом деле все мы продолжаем верить в чудо..." – написала она 19 декабря.

Екатерина Кухар родилась 18 января 1982 года в Киеве. Она прима-балерина Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В марте 2018 года ей присвоили звание народной артистки Украины.

Она замужем за артистом балета Александром Стояновым. У пары двое детей: пятилетняя Анастасия и десятилетний Тимур.