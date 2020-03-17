В Украине проверяют 44 подозрения на коронавирус

Из 140 сообщений о подозрении на COVID-19 89 оказались негативными, семь подтвердились, остальные проверяют, сообщили в Минздраве Украины.

С начала года вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья протестировала около 500 образцов на COVID-19 Фото: depositphotos.com

С начала 2020 года в Центр общественного здоровья при Минздраве Украины поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19. Об этом 17 марта проинформировала пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что семь случаев заражения подтверждено лабораторно (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. 89 оказались негативными, еще 44 проверяют.

"С начала года вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья протестировала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19", – добавили в пресс-службе.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.

В Украине с 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также будет прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).