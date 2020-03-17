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Ляшко заявил, что на пике заболеваемости COVID-19 в Украине может не хватить коек и аппаратов ИВЛ

В Украине, возможно, придется перепрофилировать некоторые медучреждения для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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В Украине есть около 12 тысяч коек в инфекционных больницах
В Украине есть около 12 тысяч коек в инфекционных больницах
Фото: kmu.gov.ua

Если в больницы украинских городов будет массовое поступление заразившихся коронавирусом, 12 тыс. коек в инфекционных больницах, которые сейчас подготовлены для приема, может не хватить. Об этом сегодня в ходе внеочередного заседания Верховной Рады заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В Украине есть около 12 тысяч коек в инфекционных больницах. Там общее количество инфекционных боксов 2,5 тыс. В то же время мы понимаем, что, если будет массовое поступление больных с коронавирусной болезнью, этих коек будет недостаточно", – отметил Ляшко.

Он допустил, что медики в таком случае смогут оказывать необходимую помощь в отделениях интенсивной терапии вне инфекционных больниц. 

Главный санврач также предупредил о возможной нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких при пиковой нагрузке, он отметил, что сейчас в отделениях интенсивной терапии есть около 3500 аппаратов ИВЛ.

"Но этого количества может не хватить, и оборудование может быть устаревшим", – добавил Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Во всем мире по состоянию на вечер 16 марта зафиксировано 168 019 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 151 стране, число жертв нового вируса достигло 6610.

В Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Теги: Украина, больница, медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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