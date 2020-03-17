Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Чернобыльскую зону закрыли на карантин из-за коронавируса

Экскурсии в Чернобыльскую зону отчуждения будут прекращены с 18 марта и до окончания карантинных мер в связи с мировой пандемией коронавируса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Взрыв на ЧАЭС произошел в апреле 1986 года
Взрыв на ЧАЭС произошел в апреле 1986 года
Фото: EPA

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения закрыло Чернобыльскую зону для посетителей, сообщается на сайте госагентства 17 марта.

Решение вступит в силу 18 марта и будет действовать до окончания карантина, введенного в связи с мировой пандемией коронавируса.

"С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, учитывая решение правительства и рекомендации Минздрава, […] новые заявки [на экскурсии] не рассматривают, а работа сопровождающих лиц на период карантина прекращена", – сказано в сообщении.

В течение прошлого года Чернобыльская зона переживала туристический бум – количество туристов, в том числе иностранных, почти удвоилось: в 2018-м зону отчуждения посетили 62 тыс. человек, тогда как с января по октябрь 2019-го – 107 тыс. В госагентстве заявляли, что главные причины роста популярности – упрощение порядка выдачи разрешения на поездку в зону и выход мини-сериала HBO "Чернобыль", посвященного катастрофе на Чернобыльской АЭС.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла в апреле 1986 года, она стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых лечат.

Теги: Украина, авария, ЧАЭС, Чернобыль, HBO, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джаред Лето узнал о пандемии, вернувшись из пустыни
Джаред Лето узнал о пандемии, вернувшись из пустыни
Брежнева совершила в марте 10 перелетов в защитной маске
Брежнева совершила в марте 10 перелетов в защитной маске
  Санина, Тарабарова, Крис Мартин, Кит Урбан, Педан. Артисты организовали музыкальные и спортивные флешмобы в сети
  Санина, Тарабарова, Крис Мартин, Кит Урбан, Педан. Артисты организовали музыкальные и спортивные флешмобы в сети
Лайвли и Рейнольдс пожертвовали $1 млн на борьбу с коронавирусом
Лайвли и Рейнольдс пожертвовали $1 млн на борьбу с коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS