Чернобыльскую зону закрыли на карантин из-за коронавируса

Экскурсии в Чернобыльскую зону отчуждения будут прекращены с 18 марта и до окончания карантинных мер в связи с мировой пандемией коронавируса.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения закрыло Чернобыльскую зону для посетителей, сообщается на сайте госагентства 17 марта.

Решение вступит в силу 18 марта и будет действовать до окончания карантина, введенного в связи с мировой пандемией коронавируса.

"С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, учитывая решение правительства и рекомендации Минздрава, […] новые заявки [на экскурсии] не рассматривают, а работа сопровождающих лиц на период карантина прекращена", – сказано в сообщении.

В течение прошлого года Чернобыльская зона переживала туристический бум – количество туристов, в том числе иностранных, почти удвоилось: в 2018-м зону отчуждения посетили 62 тыс. человек, тогда как с января по октябрь 2019-го – 107 тыс. В госагентстве заявляли, что главные причины роста популярности – упрощение порядка выдачи разрешения на поездку в зону и выход мини-сериала HBO "Чернобыль", посвященного катастрофе на Чернобыльской АЭС.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла в апреле 1986 года, она стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых лечат.