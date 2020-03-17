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Украина может эвакуировать своих граждан из ряда стран на поездах

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что рассматривается возможность эвакуации граждан Украины в связи с эпидемией коронавируса на поездах из трех стран: Германии, Чехии и Польши. До этого Украина забирала граждан на самолетах.

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Из трех стран украинцев могут вывезти на поездах
Из трех стран украинцев могут вывезти на поездах
Фото: depositphotos.com

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил на брифинге в Киеве 17 марта, что Украина рассматривает возможность вывоза своих граждан из некоторых стран железнодорожным транспортом, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он сказал, что в этом вопросе Министерство инфраструктуры сотрудничает с "Укрзалізницею" и Министерством иностранных дел.

"Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы была возможность вывоза наших граждан не только авиационными рейсами, но и железнодорожным пассажирским сообщением. В первую очередь это будет касаться направлений из Германии, Чехии и Польши", – сказал Криклий. 

Он сообщил, что сейчас министерство получает информацию об украинцах, которые хотят вернуться домой, от консульских отделов посольств. 

"Просьба [к украинцам за рубежом] регистрироваться в системе "Друг", так легче всего контактировать [с дипломатами]. Мы тогда сможем скоординировать все наши действия. Собственно, из этих трех стран (возможно, перечень будет дополнен) мы сможем вывозить в том числе железнодорожным сообщением", – рассказал министр. 

Он подчеркнул, что государство поможет всем украинцам вернуться домой.

"Чтобы никто не боялся и не волновался, мы всех обязательно вернем домой", – заверил Криклий

В рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами. 

По информации МИД, более 3,6 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом, попросили вернуть их домой

Начиная с 15 марта Украина на самолетах эвакуировала своих граждан из ряда стран, в том числе 1,5 тыс. человек из Египта, 123  из Италии, более 100 – из Грузии и 74 – из Ливана

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 179 843 человека в более чем 150 странах, 7176 человек скончались.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат

Теги: Германия, МИД, Чехия, Польша, МИД Украины, Укрзалізниця, Владислав Криклий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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