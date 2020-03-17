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С 18 марта в киевские автобусы, троллейбусы и трамваи будут пускать только людей в масках – КГГА

Медики и Нацполиция будут контролировать соблюдение запрета Кабмина на перевозку в городском транспорте более 10 человек одновременно, сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

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В Киеве обещают контролировать выполнение решений Кабмина, касающихся внутригородских пассажирских перевозок
В Киеве обещают контролировать выполнение решений Кабмина, касающихся внутригородских пассажирских перевозок
Фото: ЕРА

Пассажиры столичного наземного транспорта будут обязаны пользоваться масками. Об этом на брифинге 17 марта заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Допуск к пассажирскому транспорту будет исключительно в масках. Пассажир, у которого нет маски, не будет допускаться к перевозке", – сказал он.

По словам чиновника, сотрудники санитарных служб и Национальной полиции будут контролировать соблюдение введенного Кабинетом Министров запрета на одновременное нахождение в автобусе, троллейбусе или вагоне трамвая более 10 пассажиров.

Киевский метрополитен прекратит работу на период с 23.00 17 марта до 6.00 3 апреля в целях борьбы с распространением инфекции коронавируса. Власти столицы не планируют увеличения числа единиц наземного транспорта на период карантина, горожанам рекомендуют не выходить на улицу без необходимости.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восемь лечатся.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами. Во многих городах страны также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы.

Теги: Киев, КГГА, запрет, автобус, трамваи, троллейбус, перевозки, Николай Поворозник, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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