С 18 марта в киевские автобусы, троллейбусы и трамваи будут пускать только людей в масках – КГГА

Медики и Нацполиция будут контролировать соблюдение запрета Кабмина на перевозку в городском транспорте более 10 человек одновременно, сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Пассажиры столичного наземного транспорта будут обязаны пользоваться масками. Об этом на брифинге 17 марта заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Допуск к пассажирскому транспорту будет исключительно в масках. Пассажир, у которого нет маски, не будет допускаться к перевозке", – сказал он.

По словам чиновника, сотрудники санитарных служб и Национальной полиции будут контролировать соблюдение введенного Кабинетом Министров запрета на одновременное нахождение в автобусе, троллейбусе или вагоне трамвая более 10 пассажиров.

Киевский метрополитен прекратит работу на период с 23.00 17 марта до 6.00 3 апреля в целях борьбы с распространением инфекции коронавируса. Власти столицы не планируют увеличения числа единиц наземного транспорта на период карантина, горожанам рекомендуют не выходить на улицу без необходимости.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восемь лечатся.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами. Во многих городах страны также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы.