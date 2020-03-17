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Министр здравоохранения призвал украинцев поддержать врачей. Видео

17 марта министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал украинцев поддержать врачей во время борьбы с распространением коронавируса. "Врачи находятся в эпицентре болезни и каждый день рискуют своей жизнью, спасая пациентов. Это люди, на которых не распространяется карантин, ведь именно они должны приезжать, тестировать, лечить. Это люди, которые, просто выполняя свою работу, делают геройский поступок", – отметил он. Министр подчеркнул, что от "одного врача могут зависеть жизни сотен, а то и тысяч украинцев". "Настало время руководствоваться принципом: "Защита врача – это спасение людей". Мы работаем над тем, чтобы работа медиков с инфицированными и больными была обеспечена всем необходимым", – добавил он. Соответствующее обращение опубликовано на YouTube-канале Минздрава.

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Емец: Мы работаем над тем, чтобы работа медиков с инфицированными и больными была обеспечена всем необходимым
Емец: Мы работаем над тем, чтобы работа медиков с инфицированными и больными была обеспечена всем необходимым
Скриншот: Міністерство охорони здоров'я України / YouTube

17 марта Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3219, согласно которому правительству поручено в недельный срок установить доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации коронавируса в размере до 200% заработной платы на период осуществления мероприятий.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами. Во многих городах страны также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также будет прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

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Видео: Міністерство охорони здоров'я України / YouTube
Теги: Украина, Минздрав, инфекция, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Илья Емец, коронавирус
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