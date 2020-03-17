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Рада на время карантина запретила штрафы за несвоевременную уплату коммуналки

Сегодня на внеочередном заседании Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом. Среди прочего он запрещает начисление и взыскание штрафов за несвоевременные платежи за жилищно-коммунальные услуги.

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Законопроект поддержали 344 нардепа
Законопроект поддержали 344 нардепа
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на период карантина запретила начисление и взыскание неустойки за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в законопроекте №3219, который сегодня одобрили 344 депутата, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

На период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается: начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги; прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также на этот период парламент запретил принудительное выселение или взыскание жилья (жилых домов, частей жилых домов, квартир, комнат в квартирах, комнат, жилых секций или блоков в общежитиях, других жилых помещений), принадлежащих на праве частной собственности гражданам Украины, при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, вступает запрет на принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг из жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения.

Всего в Украине зафиксировано уже семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также будет прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

Теги: Верховная Рада, жилищно-коммунальные услуги, законопроект, ограничения, инфраструктура, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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