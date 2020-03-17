"Трактор вылечит всех". Лукашенко порекомендовал, как защищаться от коронавируса. Видео

По данным министерства здравоохранения Беларуси, по состоянию на 16 марта в стране зафиксировано 36 пациентов с коронавирусной инфекцией, летальных случаев не было (статистика за 17 марта пока не опубликована).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.