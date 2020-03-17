Пандемия коронавируса может затянуться на два года – Институт Коха

COVID-19, которую вызывает коронавирусная инфекция, может переболеть до 70% планеты, заявил глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться на два года и протекать волнообразно. Об этом заявил глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер сегодня на брифинге, пишет Deutsche Welle.

По его словам, продолжительность пандемии будет зависеть от скорости разработки вакцины и от того, как много людей переболеют COVID-19 и приобретут к ней иммунитет.

По мнению главы института, в результате COVID-19 переболеют до 60–70% населения Земли. Он подчеркнул, что пока невозможно сказать, каким окажется в конце концов уровень смертности, пишет Reuters.

На примере Германии Вилер добавил, что без строгих карантинных мер страна может в конечном итоге столкнуться с миллионами случаев заражения короновирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.