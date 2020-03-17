"Запасайтесь терпением, а не гречкой". Харчишин рассказал, как сдавал тест на коронавирус после возвращения из Италии

Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин после возвращения из Италии был госпитализирован с подозрением на коронавирус в Белоцерковскую городскую больницу №3, расположенную в 100 км от места проживания артиста.

Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин 13 марта был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 17 марта.

Харчишин призналася, что, вернувшись из Италии, обнаружил у себя симптомы, характерные для заболевших коронавирусом – одышку, температуру, высокое давление и сухой кашель.

"Посоветовавшись со страховой компанией, я вызвал "скорую", – сообщил артист. По его словам, медики предложили ему два варианта – ехать для сдачи анализов в Белоцерковскую городскую больницу №3, расположенную в 100 км от места проживания артиста, или отказаться от госпитализации, написав расписку о соблюдении домашнего карантина.

Согласившись на госпитализацию, спустя полтора часа Харчишин был доставлен в инфекционное отделение Белоцерковской горбольницы №3, но сдать анализы на определение коронавируса не смог из-за отсутствия в медучреждении тестов.

"Никаких тестов в назначенном Киевской областной государственной администрацией (КОГА) центре борьбы с коронавирусом не было – они были в Ирпене, откуда приехала ко мне "скорая", – описал ситуацию Харчишин.

Он сообщил, что спустя два дня после госпитализации наконец-то смог сдать анализ на коронавирус, который показал отрицательный результат, но после рентгена медики диагностировали у Харчишина пневмонию.

"Запасайтесь не гречкой, а терпением. Соблюдайте гигиену и самокарантин, вместо того, чтобы бегать по магазинам, уничтожая запасы масок, гречки и туалетной бумаги", – посоветовал подписчикам артист.

В Украине по состоянию на 16 марта зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Кабмин 16 марта ввел режим чрезвычайной ситуации с 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях, где были выявлены первые случаи COVID-19. 17 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти готовы к введению чрезвычайного положения в стране.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также будет прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.