Зеленский: Первоочередно тесты на коронавирус получат военные на передовой

На этой неделе Украина ожидает поставку 1 млн тестов на коронавирусную инфекцию. В первую очередь их получат украинские военные, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией Фото: EPA

Украинские военные в первую очередь получат тесты на коронавирус. Об этом 16 марта в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается нашей армии, наших военных, они [тесты] будут на передовой. То есть большинство этих тестов... Не большинство, а в первую очередь мы хотим передать именно нашим военным", – отметил президент.

Также Зеленский сообщил, что уже 21 марта Украина получит 1 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, двое – в Киеве, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.