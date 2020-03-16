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Зеленский: Первоочередно тесты на коронавирус получат военные на передовой

На этой неделе Украина ожидает поставку 1 млн тестов на коронавирусную инфекцию. В первую очередь их получат украинские военные, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией
Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией 
Фото: EPA

Украинские военные в первую очередь получат тесты на коронавирус. Об этом 16 марта в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается нашей армии, наших военных, они [тесты] будут на передовой. То есть большинство этих тестов... Не большинство, а в первую очередь мы хотим передать именно нашим военным", – отметил президент.

Также Зеленский сообщил, что уже 21 марта Украина получит 1 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, двое – в Киеве, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались.

Теги: Украина, армия, эпидемия, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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