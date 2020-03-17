Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Украину доставят миллион тестов на коронавирус – Зеленский

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина получит тесты на коронавирусную инфекцию в эту субботу, 21 марта.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский анонсировал получение тестов на коронавирус для миллиона украинцев
Зеленский анонсировал получение тестов на коронавирус для миллиона украинцев
Фото: president.gov.ua

Украина ожидает поставки 1 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 16 марта в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов уже в Украину. Это будет где-то на 1 млн человек. Это для нас очень важно, все будет отправлено в больницы", – отметил Зеленский.

Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, двое – в Киеве, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались.

Теги: Украина, эпидемия, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
В МВД Украины предложили усилить уголовное наказание за нарушения правил карантина
Публикации, ОБЩЕСТВО
МВД Украины предлагает усилить наказание за нарушение правил карантина. Как борются с нарушителями в других странах? G
Вчера 21.30
Украина принимала участие в Европейском лицензионном турнире
СПОРТ, МИР
Европейский лицензионный турнир по боксу с участием сборной Украины приостановлен
Вчера 21.28
Представители украинского бизнеса инициировали закупку медоборудования в связи с эпидемией коронавируса
Кешбэк на покупку порноконтента и миллионы на закупку медоборудования. Как украинский бизнес отреагировал на введение карантина из-за коронавируса
Вчера 21.26
В Канаде зарегистрировано 324 случая заболевания коронавирусом, один человек погиб
МИР
Канада закрывает границы для большинства иностранцев
Вчера 21.17
Метрополитен Харькова один из трех в Украине
ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВО, Харьков
Кернес: Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь
Вчера 21.07
Лукашенко: Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай бог, с Мишустиным что-то случится
МИР
Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться?
Вчера 21.05
Бундеслига остановлена как минимум до 2 апреля
СПОРТ, МИР
В Европе из-за коронавируса приостановили последний топ-чемпионат по футболу
Вчера 21.00
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Блум рассказал, как провел полгода без секса
Блум рассказал, как провел полгода без секса
Мозговая показала дочь с царапинами на лице
Мозговая показала дочь с царапинами на лице
Коронавирус SARS-CoV-2. Cirque du Soleil остановил шоу из-за пандемии коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2. Cirque du Soleil остановил шоу из-за пандемии коронавируса
Go-A обратились к поклонникам за критикой
Go-A обратились к поклонникам за критикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS