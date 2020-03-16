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Европейский лицензионный турнир по боксу с участием сборной Украины приостановлен

По словам исполнительного директора Федерации бокса Украины Донатаса Пискуна, 16 марта – последний день, когда пройдет программа Европейского лицензионного турнира по боксу.

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Украина принимала участие в Европейском лицензионном турнире
Украина принимала участие в Европейском лицензионном турнире
Фото: fbu.org.ua

Европейский лицензионный турнир по боксу в рамках подготовки к Олимпиаде 2020 года, который проходит в Лондоне, приостановлен из-за коронавируса SARS-CoV-2, об этом сообщил исполнительный директор Федерации бокса Украины Донатас Пискун в комментарии ресурсу Tribuna.com.

По словам исполнительного директора Федерации бокса Украины Донатаса Пискуна, 16 марта – последний день, когда пройдет программа Европейского лицензионного турнира по боксу.

"Про возвращение сборной в Украину будет известно только завтра", – сказал исполнительный директор Федерации бокса Украины.

Европейский лицензионный турнир начался в Лондоне 14 марта, его окончание было запланировано на 24 марта. На турнире выступала и сборная Украины. Список спортсменов можно посмотреть по ссылке.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались.

Теги: бокс, Украина, Лондон, сборная Украины, Олимпиада, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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