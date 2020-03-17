"Там маски не помогут". Главный санитарный врач считает правильной остановку метро в Украине

Комментируя закрытие метро в трех украинских городах, заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина использует опыт Италии, когда вводит ограничительные мероприятия в рамках противодействия распространению коронавируса. При этом в Италии метро продолжает работать.

Ляшко: Там не помогут ни маски, ни другие средства индивидуальной защиты Фото: rbc.ua

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что решение о закрытии метрополитенов в Украине в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции было правильным шагом. Такое мнение он высказал на брифинге в Киеве 17 марта, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Отдельной принципиальной позицией было закрытие метрополитенов. Мы все знаем, что такое метрополитен и какое количество населения проезжает в одном вагоне, особенно в час пик. Это чрезвычайно тесный контакт. Там не помогут ни маски, ни другие средства индивидуальной защиты", – сказал Ляшко.

К тому же, по его словам, во время больших скоплений людей тяжело отследить контакты инфицированного пассажира.

"Когда в таком тесном контакте появляется один больной, то капельки слизи или других биологических жидкостей 100% попадают на слизистые оболочки другого человека, который контактирует [с инфицированным]. И это приводит к значительному увеличению количества контактов, которые достаточно сложно отследить в дальнейшем, когда проводим эпидемиологическое расследование", – отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что сейчас все мероприятия носят превентивный характер.

"Мы смотрим на пример Италии, которая приняла подобные меры, но позже, когда уже был пик заболеваемости. И эти мероприятия все равно позволили уменьшить количество случаев заболевания, которые фиксируются ежедневно, на 35–40%. Мы работаем на предупреждение и просим с пониманием относиться к неудобствам", – сказал он.

Метрополитены действуют в трех городах Украины – Киеве (население составляет около 3,36 млн человек), Харькове (1,4 млн) и Днепре (около 1 млн).

Дневной пассажиропоток Киевского метрополитена – около 1,4 млн, Харьковского – около 600 тыс., Днепровского – 18 тыс.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции призвал закрыть метро с 12.00 18 марта. Но на заседании правительства было принято решение прекратить работу этого вида транспорта с 17 марта.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что закрывать метро не собирается. "Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", – сказал он. Зеленский ответил, что в случае срыва карантина Кернеса ждет уголовная ответственность.

17 марта Харьковский горсовет сообщил, что метро в городе все же прекратит работу в 20.00 17 марта. Киевское метро закроется в 23.00 17 марта. В Днепровском метрополитене изданию "ГОРДОН" сообщили, что пока не знают точное время остановки метро.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались.

В Италии зафиксировано наибольшее количество заболевших в Европе – 27 980. В этой стране метро есть в двух городах – Риме (население 2,9 млн) и Милане (1,4 млн). Несмотря на объявленный в стране карантин, они не остановились, но римский метрополитен сократил время работы с 5.30 до 21.00, а миланский – количество поездов.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами. Во многих городах страны также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы.