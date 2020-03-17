Дополнительных автобусов в Киеве не будет, горожане должны оставаться дома – замглавы КГГА

После закрытия метрополитена в Киеве столичные транспортные предприятия будут работать в штатном режиме, введение дополнительных маршрутов на период карантина не предусмотрено, сообщил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

Власти Киева не собираются увеличивать количество автобусов, трамваев и троллейбусов в связи с закрытием метрополитена. Об этом на пресс-конференции 17 марта сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Киевпастранс" и частные перевозчики будут работать в штатном режиме. Никто количество автобусов увеличивать не будет, учитывая, что все горожане должны оставаться дома. Только те, кому надо добраться на работу, будут пользоваться общественным транспортом", – сказал он.

Для подвоза работников оборонной отрасли, специальных и коммунальных служб будет задействован служебный транспорт, добавил Поворозник.

Киевский метрополитен прекратит работу на период с 23.00 17 марта до 6.00 3 апреля в целях борьбы с распространением инфекции коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восемь лечатся.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами. Во многих городах страны также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы.