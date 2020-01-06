Актер, сыгравший в "Чернобыле", поблагодарил Киев за гостеприимство

На церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" актер Джаред Харрис, сыгравший в сериале "Чернобыль" роль ученого Валерия Легасова, заявил, что народы Украины и Беларуси ценой жизней защитили мир от "ужасного удара".

Британский актер Джаред Харрис, который сыграл ученого Валерия Легасова в сериале "Чернобыль", 5 января во время церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" вспомнил Украину. Об этом сообщает "Громадське".

"Спасибо Киеву и Вильнюсу за гостеприимство... Народы Украины и Беларуси пережили эту катастрофу и защитили миллионы людей от ужасного удара ценой собственных жизней. "Чернобыль" посвящен их мужеству и их памяти", – сказал Харрис.

Сериал стал победителем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм".

Премьера сериала "Чернобыль" состоялась на HBO 6 мая 2019 года. В картине пять эпизодов.

Фильм основан на событиях 1986 года, когда произошел взрыв четвертого реактора на Чернобыльской АЭС. Роли исполнили Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис, Джесси Бакли. Снимался фильм на Игналинской АЭС в Литве, съемки проходили также в Украине.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.