УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года

Изначально чемпионат Европы по футболу должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за распространения коронавируса его решили перенести на лето 2021 года.

Евро пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года Фото: EPA

Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года, сообщила Норвежская федерация футбола в Twitter.

"Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля следующего года", – сказано в твите.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Такое решение было принято по итогам видеоконференции УЕФА, представителей 55 национальных ассоциаций и Ассоциации европейских клубов, которая состоялась 17 марта.

УЕФА пока не сообщил о переносе турнира, на сайте ассоциации есть только анонс сегодняшней видеоконференции, в котором сказано, что ее собирают из-за распространения коронавируса в Европе.

Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Наибольшее количество заболевших – 27 980 – зафиксировано в Италии.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.