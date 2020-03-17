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35% игроков и сотрудников футбольного клуба "Валенсия" заражены коронавирусом

15 марта о заражении COVID-19 сообщил футболист испанской "Валенсии" Эсекьель Гарай. Выяснилось, что в клубе после матча Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты" заразился каждый третий сотрудник.

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В ФК "Валенсия" ряд игроков подцепили коронавирус
В ФК "Валенсия" ряд игроков подцепили коронавирус
Фото: ЕРА

35% игроков и членов персонала испанского футбольного клуба "Валенсия" заражены коронавирусом. Об этом клуб сообщил 16 марта на своем официальном сайте.

Все инфицированные в феврале летали на матч Лиги чемпионов против "Аталанты", который состоялся в Милане – одном из центров вспышки COVID-19 в Италии.

Во всех случаях у больных наблюдается бессимптомный характер заболевания. Они находятся в изоляции дома под медицинским наблюдением, сообщили в клубе.

Фамилии инфицированных не сообщаются.

15 марта было известно о заражении пяти сотрудников ФК "Валенсия", включая одного игрока – защитника Эсекьеля Гарая. Он стал первым футболистом элитной лиги Испании, которому был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция".

Общее количество зараженных в Испании составляет 11 178, что более чем на 2000 больше, чем 16 марта. 491 человек умер.

Теги: футбол, Испания, Италия, Валенсия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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