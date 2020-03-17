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В Украине проверяют еще 28 подозрений на коронавирус. Инфографика

Украинские лаборатории продолжают проверку 28 образцов с подозрением на коронавирусную инфекцию, еще 114 образцов, проверенных за последнее время, показали отрицательный результат. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook. Всего с начала эпидемии вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ проверила более 640 образцов. В Украине на данный момент подтверждено 14 случаев заболевания (семь из них – за последние сутки), две женщины – 77-и и 33-х лет – скончались. За границей COVID-19 подтвержден у восьми граждан Украины (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах), одна украинка умерла (она жила и работала в Италии).
 
| Сегодня 21.56 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Украина, Министерство здравоохранения, эпидемия, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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