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Как защититься от коронавируса, что делать, если у ребенка симптомы ОРВИ? Советы украинских педиатров. Инфографика

Общественная организация "Украинская академия педиатрических специальностей" опубликовала советы для родителей в связи с мировой пандемией коронавируса. В частности, УАПС рекомендует родителям и детям избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки и убирать дома, чтобы избежать заражения гриппом, ОРВИ или коронавирусом. Если при симптомах ОРВИ у ребенка наблюдается одышка (дыхательная недостаточность – одно из самых распространенных осложнений при коронавирусной инфекции), УАПС советует немедленно обратиться к врачу.
 
| Сегодня 20.50 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Украина, эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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