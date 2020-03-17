Как защититься от коронавируса, что делать, если у ребенка симптомы ОРВИ? Советы украинских педиатров. Инфографика
Общественная организация "Украинская академия педиатрических специальностей" опубликовала советы для родителей в связи с мировой пандемией коронавируса. В частности, УАПС рекомендует родителям и детям избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки и убирать дома, чтобы избежать заражения гриппом, ОРВИ или коронавирусом. Если при симптомах ОРВИ у ребенка наблюдается одышка (дыхательная недостаточность – одно из самых распространенных осложнений при коронавирусной инфекции), УАПС советует немедленно обратиться к врачу.
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После того как в Украине объявили о введении особых мер противодействия распространению COVID-19, многие компании, бизнесмены, артисты, блогеры выделили деньги для поддержки врачей и медицинских учреждений, закупили оборудование и средства индивидуальной защиты. Издание "ГОРДОН" собрало информацию об этих гуманитарных инициативах.→
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