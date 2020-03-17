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В Италии за сутки от коронавируса умерли 345 человек, число заразившихся превысило 30 тыс.

По состоянию на 17 марта общее количество умерших от коронавирусной инфекции составляет 2503 человека.

По данным итальянских властей, от коронавирусной инфекции вылечились 2,9 тыс. человек
По данным итальянских властей, от коронавирусной инфекции вылечились 2,9 тыс. человек
Фото: EPA

За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончались 345 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения Италии.

Общее число жертв эпидемии, таким образом, составляет 2503 человека.

Количество всех зарегистрированных случаев COVID-19 в стране составляет 31 506. В эту цифру включены 26 062 человека, которые продолжают лечение в настоящий момент, 2941 выздоровевший пациент, а также умершие.

Среди тех, кто продолжает болеть, 11 108 человек находятся в домашней изоляции, 12 894 госпитализированы, еще 2060 человек лежат в реанимации.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к вечеру 17 марта общее число зараженных в мире превысило 190 тыс., более 7,5 тыс. человек скончались.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.

Теги: Италия, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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