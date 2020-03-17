Полный список бизнесменов и компаний, которые помогают Украине справиться с коронавирусом. Информация обновляется

С 12 марта по 3 апреля по решению Кабинета Министров в Украине введен карантин. Для иностранных граждан закрыт въезд в страну, прекратилось авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с соседними государствами, запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, ТРЦ, кафе и рестораны. На 17 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще восьмерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

В поддержку особых мер по противодействию распространения коронавируса украинский бизнес, блогеры и представители шоу-бизнеса выделили личные средства на приобретение медоборудования для украинских больниц, открыли доступ к платным образовательным платформам и временно ввели бесплатную доставку медикаментов и продуктов питания для пожилых людей. Издание "ГОРДОН" сообщает о благотворительных инициативах.

Ринат Ахметов

Фонд Рината Ахметова объявил о закупке анализатора проб в комплекте с тест-картриджами для медицинских учреждений Мариуполя (Донецкая область) и других регионов страны. Это оборудование предназначено для определения в лабораторных условиях нового коронавируса COVID-19. Кроме того, Фонд передал Минздраву две партии аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) шведского производства, кислородные концентраторы, одноразовые костюмы биозащиты для детей и взрослых, защитные маски и очки.

Александр Ярославский

Президент группы DCH Александр Ярославский возглавил антикризисный штаб, который займется поиском внебюджетных средств на финансирование мероприятий по противодействию распространению коронавируса в Харькове. Он сообщил, что его друг, владелец компании Alibaba, Джек МА выделил Украине тест-системы на 1 млн. человек общей стоимостью $80 млн. За ними в Китай отправится президентский борт. По словам Ярославского, тесты на 200 тыс. человек останутся в Харьковской области.

"На национальную программу, которую вчера озвучил президент, – на медицину, на людей старшего возраста – я дал вчера $2 млн. Сегодня на региональную харьковскую программу выделил еще $1 млн. Надо будет больше – дам больше. Это время, когда нужно думать не только о себе", – отметил Ярославский.

Семья Пинчуков

Благотворительные фонды Виктора Пинчука и Елены Пинчук передадут в больницы Украины 10 аппаратов ИВЛ на $460 тыс. Оборудование уже в Украине и в ближайшие дни будет установлено. По одному аппарату получат больницы в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской и Черновицкой областях, три аппарата – больницы в Киеве.

Сеть "Эпицентр"

Сеть "Эпицентр" заявила, что передаст 1% оборота на закупку медицинского оборудования и средств защиты, а также планирует закупить 100 аппаратов ИВЛ для больниц Киева и других городов Украины.

"Мы рассчитываем ежемесячно направлять на помощь стране 40–50 млн грн для закупки медицинского оборудования, масок, дезинфицирующих средств и средств защиты", — сказал генеральный директор ООО "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

Олег Гороховский

Соучредитель Monobank Олег Гороховский 13 марта в Facebook заявил, что всем клиентам банка подключен временный кешбэк в размере 20% от стоимости покупки на оплату в PlayStation Store, Xbox | Microsoft Store, Netflix, Megogo, Pornhub, Brazzers, AppStore и Google Play.

"Нескучной вам самоизоляции!" – подытожил Гороховский.

Кроме того, Гороховский объявил сбор средств для покупки аппаратов ИВЛ. Призыв поддержали его партнер Вадим Ковалев, бизнесмены Евгений Черняк ("Хортица"), Андрей Пышный ("Ощадбанк"), Владимир Яценко (Monobank), Тимур Новиков, Роман Скударь, Андрей Федоров (Fedoriv) Артур Михно и Андрей Боровик (Work.ua), Алена Дегрик (LeoGaming). Они собрали деньги на покупку девяти аппаратов искусственной вентиляции легких. А также закупили экспресс-тесты для диагностики коронавируса и заказали 100 тыс. масок для пожилых людей.

"Новая почта"

Руководитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк спустя два дня после введения карантина на своей странице в Facebook сообщил, что предприятие выделит 25 млн грн на закупку оборудования и средств личной защиты для больниц Полтавской области.

Первая часть помощи уже закуплена, ее отправка запланирована на среду, 18 марта. Это мобильный рентгенографический аппарат, УЗИ, биохимический анализатор, диагностические наборы, аппараты ИВЛ и другое оборудование.

Константин Жеваго

Призыв "Новой почты" поддержал бизнесмен Константин Жеваго, которому принадлежат футбольный клуб "Ворскла" и горнорудная компания Ferrexpo, расположенная в Полтавской области. Он обещает выделить "существенную сумму денег" медучреждениям Полтавской области.

"В группе компаний Ferrexpo существует договоренность о территориальном распределении оказания помощи с акцентами на городах Полтава, Кременчуг и Горишни Плавни. ФК "Ворскла" займется потребностями Полтавской областной инфекционной больницы и призывает присоединиться всех неравнодушных граждан к поддержке этой инициативы", – заявил вице-президент ФК "Ворскла" Олег Лисак.

Семья Жебривских

"Благотворительный фонд семьи Жебривских" выделил 10 млн грн на противодействие распространению коронавируса. Эти средства пойдут на закупку аппаратов ИВЛ, экспресс-тестов, защитных костюмов и масок, дезинфицирующих растворов для нужд больницы.

"Сознательные предприниматели сегодня должны думать не о прибыли, а о социальной ответственности", – заявила глава наблюдательного совета ПАО "Фармак" Филя Жебривская.

"ПриватБанк"

"ПриватБанк" на официальном сайте отчитался о передаче в больницы Киева, Одессы и Лисичанска четырех аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), приобретенных за средства банка и пожертвования клиентов.

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Ельзи", народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что передаст 1 млн грн на приобретение медоборудования, которое будет установлено в больницах Львовской и Одесской областей.

Ярослава Гресь

Руководитель украинской компании Gres Todorchuk PR Ярослава Гресь 16 марта опубликовала в Facebook отчет о результатах сбора средств среди представителей украинского бизнеса, экспромтом объявленного на ее странице 15 марта.

"Украинцы – конечно, дивный народ. Когда все хорошо, в Facebook стоит бесконечная ругань, но когда приходит истинная жопа, из офисов, заводов, магазинов и спортзалов, из аптек и метро, из машин и троллейбусов выходят воины света. Вместе мы совершенно непобедимы, особенно когда моем руки!" – резюмировала Гресь.

Андрей Портнов

Юрист Андрей Портнов 16 марта призвал бизнесменов объединить финансовые усилия для борьбы с коронавирусом.

"Давайте параллельно соберем деньги и тоже поможем закупить медицинское оборудование и создать условия для лечения людей там, где сможем. Сам вношу на эту инициативу 1 млн грн. Присоединяйтесь, друзья, сейчас пора сосредоточиться на самом важном", – написал Портнов.

Юрий Сапронов

Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов решил оказать адресную помощь одиноким пожилым людям старше 70 лет, которые живут в поселке Пятихатки (Киевский район Харькова). "Я хочу максимально закрыть их потребности во всем – приносить им горячие обеды, свежий хлеб, мыло, туалетную бумагу, крупы. Бесплатно. Выполнять их поручения по бытовым платежам, покупать по их списку то, что им необходимо. Дать им возможность не выходить в места большого скопления людей", – написал Сапронов в своем Facebook.

UFuture

UFuture (инвесткомпания, управляющая UNITCity) приобрела для одной из больниц Киева два аппарата вентиляции легких и все материалы для их функционирования.

Вадим Столар

"Народный депутат, глава киевской организации "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Столар предоставил Александровской больнице более 800 защитных комбинезонов и около 500 респираторов", – рассказала в своем Facebook журналистка и телеведущая Наталья Влащенко.

Kuznya Delivery

Руководитель сервиса курьерской доставки Kuznya Delivery в Вараше Ровенской области Дмитрий Бенко на своей странице в Facebook сообщил, что на время карантина компания будет бесплатно доставлять медикаменты и продукты питания пожилым людям, проживающим в этом городе.

Андрей Федорив

Основатель маркетингового агентства Fedoriv Андрей Федорив 13 марта анонсировал бесплатный доступ к авторскому образовательному курсу по маркетингу.

"Хочу, чтобы люди, которые остались дома на карантине: предприниматели, маркетологи, студенты, – могли получить порцию знаний и вдохновения", – написал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пандемия может затянуться на два года и протекать волнообразно. За это время COVID-19 переболеют до 60–70% населения Земли.