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Ринат Ахметов направляет 300 млн грн на борьбу с коронавирусом

По личному решению учредителя Фонд Рината Ахметова для всей страны закупит еще 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов ИВЛ, необходимые для спасения жизней людей, и другое оборудование.

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Фонд также уже закупил средства индивидуальной защиты для украинских медиков
Фонд также уже закупил средства индивидуальной защиты для украинских медиков
Фото: fund.fdu.org.ua

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов объединил для борьбы с коронавирусом все ресурсы – благотворительного фонда, компаний ДТЭК и "Метинвест", ФК "Шахтер" и всех активов SCM, сообщает его пресс-служба.

"Коронавирус – это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам", – сказал Ринат Ахметов.

По личному решению учредителя Фонд Рината Ахметова для всей страны закупит еще 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. В самые короткие сроки они будут переданы в стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины. Кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов ИВЛ, необходимые для спасения жизней людей, и другое оборудование.

"Мы не будем стоять в стороне – мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с Минздравом мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят", – подчеркнул Ринат Ахметов.

Фонд Рината Ахметова всегда первым приходит на помощь Украине, отметили в пресс-службе, и, когда весь мир и Украина столкнулись с угрозой распространения коронавируса, по личному решению учредителя фонд первым в стране отреагировал на опасность эпидемии.

Ранее по личному решению Рината Ахметова уже закуплено и передано Минздраву оборудование для эффективного лечения осложнений коронавируса – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL и SERVO AIR шведского производства и другое оборудование.

Фонд также уже закупил средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, защитные маски, очки.

Кроме того, Фонд Рината Ахметова приобретает анализаторы экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них, а также 20 тысяч экспресс-тестов.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных фондом во все области страны по проекту "200 "скорых" для Украины".

Теги: Ринат Ахметов, Фонд Рината Ахметова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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