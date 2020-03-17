В Киеве грабители, угрожая оружием, отобрали у предпринимателя 100 тыс. медицинских масок

Полиция задержала группу из пяти человек, которые, представившись работниками правоохранительных органов и угрожая оружием, 13 марта забрали у предпринимателя коробки с масками.

В Киеве правоохранители задержали группу из пяти человек, которые пытались отобрать у предпринимателя 100 тыс. медицинских масок, сообщила пресс-служба полиции 17 марта.

По данным правоохранителей, задержанные нашли в интернете объявление о продаже масок и договорились с потерпевшим о покупке, а во время встречи начали угрожать оружием, требуя, чтобы им передали товар бесплатно.

"Сначала злоумышленники представились работниками правоохранительных органов и попытались изъять маски. Когда предприниматель отказался отдавать товар, то сообщники начали угрожать оружием. В результате коробки с масками они загрузили в машины, на которых скрылись с места преступления", – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

Он отметил, что злоумышленники в дальнейшем планировали перепродать товар.

Группу задержали на территории Киевской области. Им от 29 до 42 лет, они являются жителями Киева и города Вишневое Киевской области. Один из задержанных ранее судим за мошенничество и незаконное завладение транспортом. Во время задержания коробки с медицинскими масками были изъяты правоохранителями.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Трем задержанным собираются объявить подозрение. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В прокуратуре Киева уточнили, что нападение произошло 13 марта. В сообщении сказано, что потерпевших предпринимателей было несколько. Они рассказали, что в течение нескольких недель в разных местах и через знакомых купили медицинские маски на сумму около 1 млн грн и решили их реализовать.

В украинских аптеках из-за вспышки коронавируса наблюдается дефицит медицинских масок, в некоторых их цена увеличилась до 20 грн за штуку. 11 марта Кабинет Министров запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства, в том числе масок.

В Минздраве Украины призывали не скупать маски из-за коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинские маски необходимы, чтобы сократить распространение инфекции, но от заболевания (в том числе коронавирусной инфекцией) они не спасут.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.