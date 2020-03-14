Радуцкий – Пальчевскому: Надеюсь, господа, которые распространяли ложь о фейковой продаже масок за границу, извинятся

Бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский утверждает, что народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий причастен к продаже медицинских масок за границу. Радуцкий ответил, что эта информация не соответствует действительности, и призвал Пальчевского извиниться.

Радуцкий заявил, что Пальчевский проявил неуважение к украинцам, когда распространял фейки в ситуации пандемии Фото: Олег Федонюк / Facebook; 112 Украина / YouTube

Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий заявил в Facebook 13 марта, что бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский распространяет фейковую информацию о продаже медицинских масок за рубеж.

"Что касается тех господ, которые распространяли ложь о фейковой продаже масок за границу: надеюсь, что они извинятся. Даже не передо мной – перед украинцами, которых они презирали распространением фейков в сложной ситуации пандемии. Да, речь идет о вас, (не)уважаемые Пальчевский и [политический аналитик Михаил] Чаплыга (ранее Чаплыга утверждал в Facebook, что Радуцкий якобы выкупил 28 млн масок и продал их в Китай. – "ГОРДОН"). Страна должна знать своих "героев" в лицо", – написал он и опубликовал фрагмент заседания правительства, которое состоялось 13 марта.

На этом заседании министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что из Украины в Объединенные Арабские Эмираты и Италию пытались незаконно вывезти 1,5 тонны медицинских масок, груз был остановлен в аэропорту Борисполь. "Думаю, что эти маски будут работать на украинцев", – отметил он.

Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу 11 марта в эфире телеканала "112 Украина".

"Пошла информация, что некий Радуцкий, Михаил, продал большое количество масок за границу. Он не нашел ничего лучшего, как написать, что "не надо меня обвинять в преступлениях лишь потому, что я еврей". Я хочу сказать Радуцкому, что евреев у нас много, а маски у нас продают такие, как он. Если нет, пусть выходит и скажет, что этого не было", – сказал Пальчевский.

В украинских аптеках из-за вспышки коронавируса наблюдается дефицит медицинских масок. 11 марта Кабинет Министров запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства, в том числе масок.

В Минздраве Украины призывали не скупать маски из-за коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинские маски необходимы, чтобы сократить распространение инфекции, но от заболевания (в том числе коронавирусной инфекцией) они не спасут.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 13 марта, коронавирусом инфицировано 132 758 человек в более чем 120 странах, 4955 человек скончались. Большинство смертей – 3180 – зафиксировано в Китае.

В Украине по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще одна 65-летняя гражданка Украины умерла от коронавируса в Италии, где жила и работала.