Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Радуцкий – Пальчевскому: Надеюсь, господа, которые распространяли ложь о фейковой продаже масок за границу, извинятся

Бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский утверждает, что народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий причастен к продаже медицинских масок за границу. Радуцкий ответил, что эта информация не соответствует действительности, и призвал Пальчевского извиниться.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Радуцкий заявил, что Пальчевский проявил неуважение к украинцам, когда распространял фейки в ситуации пандемии
Радуцкий заявил, что Пальчевский проявил неуважение к украинцам, когда распространял фейки в ситуации пандемии
Фото: Олег Федонюк / Facebook; 112 Украина / YouTube

Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий заявил в Facebook 13 марта, что бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский распространяет фейковую информацию о продаже медицинских масок за рубеж.

"Что касается тех господ, которые распространяли ложь о фейковой продаже масок за границу: надеюсь, что они извинятся. Даже не передо мной – перед украинцами, которых они презирали распространением фейков в сложной ситуации пандемии. Да, речь идет о вас, (не)уважаемые Пальчевский и [политический аналитик Михаил] Чаплыга (ранее Чаплыга утверждал в Facebook, что Радуцкий якобы выкупил 28 млн масок и продал их в Китай.  "ГОРДОН"). Страна должна знать своих "героев" в лицо", – написал он и опубликовал фрагмент заседания правительства, которое состоялось 13 марта.

На этом заседании министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что из Украины в Объединенные Арабские Эмираты и Италию пытались незаконно вывезти 1,5 тонны медицинских масок, груз был остановлен в аэропорту Борисполь. "Думаю, что эти маски будут работать на украинцев", – отметил он. 

https://www.facebook.com/mihail.radutsky/videos/1651538234986381/

Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу 11 марта в эфире телеканала "112 Украина".

"Пошла информация, что некий Радуцкий, Михаил, продал большое количество масок за границу. Он не нашел ничего лучшего, как написать, что "не надо меня обвинять в преступлениях лишь потому, что я еврей". Я хочу сказать Радуцкому, что евреев у нас много, а маски у нас продают такие, как он. Если нет, пусть выходит и скажет, что этого не было", – сказал Пальчевский. 

В украинских аптеках из-за вспышки коронавируса наблюдается дефицит медицинских масок. 11 марта Кабинет Министров запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства, в том числе масок. 

В Минздраве Украины призывали не скупать маски из-за коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинские маски необходимы, чтобы сократить распространение инфекции, но от заболевания (в том числе коронавирусной инфекцией) они не спасут.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на коронавирусную инфекцию. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 13 марта, коронавирусом инфицировано 132 758 человек в более чем 120 странах, 4955 человек скончались. Большинство смертей – 3180 – зафиксировано в Китае.

В Украине по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще одна 65-летняя гражданка Украины умерла от коронавируса в Италии, где жила и работала.

Теги: Михаил Радуцкий, Андрей Пальчевский, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Гайтана открыла велосезон
Гайтана открыла велосезон
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS