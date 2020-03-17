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Благотворительный фонд семьи Жебровских выделил 10 млн грн на противодействие распространению коронавируса

Деньги направят на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, экспресс-тестов на коронавирус, защитных костюмов и масок, дезинфицирующих растворов для нужд больниц.

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В компании "Фармак" подчеркнули, что сегодня важно придерживаться рекомендаций Минздрава
В компании "Фармак" подчеркнули, что сегодня важно придерживаться рекомендаций Минздрава
Фото: delo.ua

Всеукраинская благотворительная организация "Благотворительный фонд семьи Жебровских" (правопреемник благотворительного фонда "Фармак") выделила 10 млн грн на противодействие распространению коронавируса. Об этом компания "Фармак" сообщила в своем Facebook.

Деньги направят на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, экспресс-тестов на коронавирус, защитных костюмов и масок, дезинфицирующих растворов для нужд больниц.

"В это сложные для мира и страны время бизнес должен стать надежной опорой для государства и приложить максимум усилий, чтобы предотвратить развитие коронавируса 2019-nCoV (COVID-19). Во всем мире тысячи компаний оказывают посильную помощь в борьбе с этим тяжелым недугом. Сознательные предприниматели сегодня должны думать не о прибыли, а о социальной ответственности. В целом "Фармак" готов под нужды государства освоить выпуск новых для предприятия препаратов, которые могут быть эффективны в борьбе против пандемического заболевания, в пределах технологических возможностей и в минимальные сроки", – отметила председатель наблюдательного совета АО "Фармак" Филя Жебровская.

В компании "Фармак" подчеркнули, что сегодня важно придерживаться рекомендаций Минздрава относительно уменьшения влияния и передачи вирусной инфекции, чтобы снизить вероятность заражения и распространения коронавируса.

https://www.facebook.com/farmak.ua/posts/1340528473001933

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Большинство заболевших – 81 116 человек – жители Китая. 

В Украине подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых лечат.

С 18 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил ужесточить карантинные мероприятия в стране из-за распространения коронавируса и остановить все внутриукраинские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки, а также закрыть метрополитены.

Кабмин Украины поручил Минздраву обеспечить временное прекращение плановых операций и госпитализаций и перепрофилирование медицинских учреждений для приема и лечения инфицированных коронавирусом людей в тяжелых состояниях. Верховная Рада приняла 17 марта ряд законопроектов, связанных с пандемией, в том числе предложила ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил обсервации, а также за умышленное заражение коронавирусом COVID-19.

Теги: медицина, благотворительность, лечение, благотворительный фонд , Фармак, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Филя Жебровская
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