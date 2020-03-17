Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Двое сотрудников ВОЗ заразились коронавирусом

Во Всемирной организации здравохранения зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом своих сотрудников.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Всего коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек умерли
Всего коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек умерли
Фото: EPA

Двое сотрудников Всемирной организации здравоохранения заразились коронавирусом. Об этом сообщила представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, пишет Reuters 17 марта.

Линдмайер добавила, что сотрудники покинули офис организации, который находится в Женеве (Швейцария), а затем дома у них проявились симптомы. Тестирование подтвердило у них COVID-19.

Это первые случаи заболевания коронавирусом у сотрудников ВОЗ, уточняет агентство.

По словам Линдмайер, штаб-квартира ВОЗ является рабочим местом для примерно 2400 сотрудников и консультантов и большинство из них в настоящее время работают из дома.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек умерли.

Теги: эпидемия, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джаред Лето узнал о пандемии, вернувшись из пустыни
Джаред Лето узнал о пандемии, вернувшись из пустыни
Брежнева совершила в марте 10 перелетов в защитной маске
Брежнева совершила в марте 10 перелетов в защитной маске
  Санина, Тарабарова, Крис Мартин, Кит Урбан, Педан. Артисты организовали музыкальные и спортивные флешмобы в сети
  Санина, Тарабарова, Крис Мартин, Кит Урбан, Педан. Артисты организовали музыкальные и спортивные флешмобы в сети
Лайвли и Рейнольдс пожертвовали $1 млн на борьбу с коронавирусом
Лайвли и Рейнольдс пожертвовали $1 млн на борьбу с коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS