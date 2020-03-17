Двое сотрудников ВОЗ заразились коронавирусом

Во Всемирной организации здравохранения зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом своих сотрудников.

Всего коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек умерли Фото: EPA

Двое сотрудников Всемирной организации здравоохранения заразились коронавирусом. Об этом сообщила представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, пишет Reuters 17 марта.

Линдмайер добавила, что сотрудники покинули офис организации, который находится в Женеве (Швейцария), а затем дома у них проявились симптомы. Тестирование подтвердило у них COVID-19.

Это первые случаи заболевания коронавирусом у сотрудников ВОЗ, уточняет агентство.

По словам Линдмайер, штаб-квартира ВОЗ является рабочим местом для примерно 2400 сотрудников и консультантов и большинство из них в настоящее время работают из дома.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек умерли.