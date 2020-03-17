Украинцы с круизного лайнера Grand Princess вернулись в Украину

Борт с 46 украинцами с круизного лайнера Grand Princess прибыл в Украину. Все они прошли лабораторное тестирование на коронавирус – тесты дали отрицательный результат, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Члены экипажа карантинного круизного лайнера Grand Princess, эвакуированные 16 марта, прилетели на родину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Самолет с украинцами прилетел в аэропорт Борисполь вечером 16 марта, на его борту находилось 46 человек.

"Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавируса у них не обнаружено. Также все они выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", – говорится в сообщении.

Круизный лайнер Grand Princess задержали у побережья США 6 марта после того, как у двух сошедших на берег пассажиров обнаружили коронавирус (один из них впоследствии скончался). 9 марта корабль прибыл в порт Окленда, где стал на карантин. На борту лайнера находились 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран (в том числе 49 украинцев; по имеющейся информации, все они здоровы). По данным на 9 марта коронавирусную инфекцию диагностировали у 21 человека, из них 19 – члены экипажа. 12 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что двое украинцев с лайнера вернулись на родину.

Лайнер Grand Princess принадлежит американской компании Princess Cruise. Эта же компания управляет судном Diamond Princess, которое из-за коронавируса находится на карантине у берегов Японии. На Diamond Princess коронавирусом заразилось 706 пассажиров и членов экипажа, шесть человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.