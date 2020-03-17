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Елена Костюк
Елена Костюк

Неонатолог, педиатр.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Американцы не привыкли сидеть дома, но к ситуации с коронавирусом относятся с пониманием. Люди тут очень дисциплинированные

Сейчас я нахожусь в США по программе академических обменов – шесть месяцев в Пенсильванском университете и детской больнице Филадельфии. На данный момент отдаленно тут работают только те, кому далеко добираться и кто пользуется общественным транспортом. Те, кто живет поближе, будут приходить пешком либо приезжать на велосипеде. Студенты нашего университета выехали. В кампусах остались только те, кто не может уехать. Например, европейцы и китайцы.

На улицах тут все нормально – люди спокойно ходят в магазины. Однако закрыли спортзалы, бассейны и так далее. То есть ограничения есть. В трамвае постоянно крутят объявления – людям рассказывают о мерах предосторожности. Возникла проблема с покупкой хлеба, искала его несколько дней. То есть небольшой дефицит продуктов все-таки есть.

Люди в Америке по большому счету напуганы. Сказать, что они равнодушны к сложившейся ситуации, нельзя. Американцы не привыкли сидеть дома – они очень много работают. Для них все подобные ограничения – непривычны. В моем кругу общения люди в моральном ступоре. Да, они не привыкли так жить, но относятся к происходящему с пониманием. Американцы очень дисциплинированные.

Внутренние авиарейсы в США пока не отменялись. Границы между штатами открыты – люди могут передвигаться.

Стоит сказать, что в Америке очень дорогая страховка. Самая дешевая страховка обойдет около $200 в месяц. При этом она практически ничего не покрывает. Поэтому люди с симптомами болезни не будут сразу бежать к врачам. Это очень дорого. Кстати, в США тоже брак тестов. Их очень ограниченное количество.

В Филадельфии ситуация с коронавирусом более-менее нормальная. Плохи дела в Нью-Йорке и Нью-Джерси. То же касается юга и запада страны. Скорее всего, это связано с тем, что там больше латиноамериканского населения.

Я хочу сказать, что на улицу все-таки надо выходить. Особенно, если хорошая погода. Прогуляться с детьми можно, но только не на детской площадке, а просто пройтись по улице, в парке. Главное – не там, где скопление людей. Большая надежда на тепло, потому что коронавирус погибает при инсоляции 33 °C и выше.

Очень переживаю за Украину, потому что масса людей до сих пор едет из Италии. И они не остановятся. Я сама с Западной Украины и знаю, что на Пасху все съезжаются, пусть даже конец света случится. Тут нужен жесткий контроль и убеждение людей оставаться там, где они находятся, особенно если они в стране или регионе, где высокий уровень заболеваемости.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: США, Нью-Йорк, Филадельфия, Нью-Джерси, Елена Костюк, коронавирус
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