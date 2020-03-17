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17 марта, 2020
 
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Коронавирус SARS-CoV-2. Шварценеггер заявил, что не будет делать селфи

Американский актер Арнольд Шварценеггер попросил поклонников отнестись с пониманием к его отказу делать совместные фото во время пандемии коронавируса.

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Во время пандемии актер передвигается по городу на велосипеде
Во время пандемии актер передвигается по городу на велосипеде
Фото: schwarzenegger / Instagram

72-летний американский актер и политик Арнольд Шварценеггер на своей персональной странице в Instagram опубликовал видео, показав, как передвигается по городу во время эпидемии.

"Врачи говорят, что ездить на велосипеде можно, так что это единственный способ выйти из дома", – заявил актер.

По словам Шварценеггера, отправляясь на велопрогулку, стоит избегать социальных контактов и людных мест.

"Прошу прощения у всех, но я не буду останавливаться, чтобы делать селфи", – резюмировал актер.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

К вечеру 16 марта в США было зарегистрировано 3813 случаев заражения коронавирусом, от инфекции скончались 69 жителей Соединенных Штатов.

Власти двух крупнейших городов США – Нью-Йорка и Лос-Анджелеса – объявили о закрытии заведений общественного питания, ночных клубов, кинотеатров и музеев в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.

Теги: США, Арнольд Шварценеггер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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