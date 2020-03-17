Коронавирус SARS-CoV-2. Шварценеггер заявил, что не будет делать селфи

72-летний американский актер и политик Арнольд Шварценеггер на своей персональной странице в Instagram опубликовал видео, показав, как передвигается по городу во время эпидемии.
"Врачи говорят, что ездить на велосипеде можно, так что это единственный способ выйти из дома", – заявил актер.
По словам Шварценеггера, отправляясь на велопрогулку, стоит избегать социальных контактов и людных мест.
"Прошу прощения у всех, но я не буду останавливаться, чтобы делать селфи", – резюмировал актер.
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Doctors and experts say that riding my bike outside is OK so it’s the only way I’m leaving the house, but if you do ride your bike or go for a walk, don’t stop, avoid social contact. Apologies to everyone but I won’t be stopping on my rides for selfies. Stay positive, stay home as much as possible. Stay safe.
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