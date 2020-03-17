Коронавирус SARS-CoV-2. Минздрав презентовал информационный ролик с участием украинских звезд. Видео

Ефросинина приняла участие в съемках ролика для Минздрава, призвав не заниматься самолечением Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

По словам шеф-повара Евгения Клопотенко, во время эпидемии необходимо воздержаться от употребления сырых яиц и мяса. Клопотенко считает, что "лучше собирать проверенные рецепты, а не слухи о коронавирусе".

Ефросинина порекомендовала не заниматься самолечением, а в случае необходимости обратиться в семейному врачу.

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний посоветовали держать во время общения дистанцию и здороваться без рук, а Зибров порекомендовал подмигивать вместо поцелуев.

Съемки проходили 13 марта в Киеве. В заявлении ведомства подчеркивается, что ролик с участием украинских артистов является частью информационной кампании министерства против распространения COVID-19.

В Украине по состоянию на 16 марта зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Кабмин 16 марта ввел режим чрезвычайной ситуации с 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях, где были выявлены первые случаи COVID-19. 17 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти готовы к введению чрезвычайного положения в стране.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также будет прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.