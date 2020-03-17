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17 марта, 2020
 
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Коронавирус SARS-CoV-2. Минздрав презентовал информационный ролик с участием украинских звезд. Видео

Министерство здравоохранения Украины опубликовало на своем YouTube-канале информационный ролик, демонстрирующий доступные способы уменьшения риска заражения коронавирусом. Участие в съемках информационного видео приняли украинские артисты Потап, Mоnatik, Jerry Heil, Michelle Andrade, Павел Зибров, Дмитрий Шуров, группа "Время и Стекло", шеф-повар Евгений Клопотенко, ведущая Маша Ефросинина, киевский бизнесмен Гарик Корогодский и чемпион Олимпийских игр по прыжкам в высоту Сергей Бубка, а также министр здравоохранения Илья Емец и его заместитель, главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко. На своем примере участники съемок продемонстрировали способы защиты от коронавируса, среди которых обеззараживание рук с помощью спиртосодержащего антисептика, использование бесконтактных способов оплаты и дезинфекция гаджетов влажными салфетками. "Паника, отмена!" – призвала украинцев Jerry Heil.

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Ефросинина приняла участие в съемках ролика для Минздрава, призвав не заниматься самолечением
Ефросинина приняла участие в съемках ролика для Минздрава, призвав не заниматься самолечением
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

По словам шеф-повара Евгения Клопотенко, во время эпидемии необходимо воздержаться от употребления сырых яиц и мяса. Клопотенко считает, что "лучше собирать проверенные рецепты, а не слухи о коронавирусе".

Ефросинина порекомендовала не заниматься самолечением, а в случае необходимости обратиться в семейному врачу.

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний посоветовали держать во время общения дистанцию и здороваться без рук, а Зибров порекомендовал подмигивать вместо поцелуев.

Съемки проходили 13 марта в Киеве. В заявлении ведомства подчеркивается, что ролик с участием украинских артистов является частью информационной кампании министерства против распространения COVID-19.

В Украине по состоянию на 16 марта зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Кабмин 16 марта ввел режим чрезвычайной ситуации с 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях, где были выявлены первые случаи COVID-19. 17 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти готовы к введению чрезвычайного положения в стране.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также будет прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.

видео

Міністерство охорони здоров'я України / YouTube
Теги: Украина, Министерство здравоохранения, Сергей Бубка, Гарик Корогодский, Дмитрий Шуров, Павел Зибров, Потап, Monatik, Минздрав, Michelle Andrade, Маша Ефросинина, Jerry Heil, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, Илья Емец, коронавирус
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