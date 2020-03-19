Благотворительный фонд Новинского во время карантина предоставляет гуманитарную помощь ветеранам

В сотрудничестве с местными ветеранскими организациями фонд разработал планы адресной доставки пакетов с продовольствием на дом, с утра 18 марта началась доставка, сообщили в организации.

Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы начал всеукраинскую акцию гуманитарной помощи во время карантина для предотвращения распространения коронавируса. Фонд предоставляет помощь нескольким категориям населения: ветеранам Второй мировой войны, участникам боевых действий, ветеранам труда и инвалидам, сообщают "Українські новини" со ссылкой на пресс-службу организации.

"Помощь нашим уважаемым героям, тем, кто освобождал нашу землю от фашизма, – одно из важнейший направлений работы фонда. По личному поручению его основателя Вадима Новинского во всех регионах нашего присутствия организованы поставки продуктов питания первой необходимости, чтобы облегчить период карантина для этих людей и по возможности снизить для них необходимость идти в магазины. В сотрудничестве с местными ветеранскими организациями мы разработали планы адресной доставки пакетов с продовольствием на дом, и с утра 18 марта началась доставка", – сказал директор фонда Дмитрий Сергеев.

Первыми регионами, в которых стартовал проект, стали Киев и Киевская область, в ближайшие дни к ним присоединятся подразделения фонда в Херсонской, Николаевской, Одесской и Донецкой областях, отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

На 19 марта в Украине подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них три в Киеве. Два человека скончались.