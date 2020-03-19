Врачи – украинцам: Оставайтесь дома ради нас

Министерство здравоохранения Украины от имени медиков призвало граждан заботиться о своей безопасности в условиях карантина из-за коронавируса.

Украинские медики призвали граждан соблюдать карантин и оставаться дома. Обращение к украинцам опубликовано 19 марта в Facebook Министерства здравоохранения Украины.

"Оставайтесь дома и заботьтесь о своей безопасности, чтобы все скорее могли вернуться к нормальному ритму жизни", – сказано в посте.

На фотографии, которой сопроводили сообщение, сняты медики, держащие листы с надписью: "Мы остаемся здесь ради вас. Пожалуйста, оставайтесь дома ради нас".

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить только до 10 пассажиров. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

По состоянию на утро 19 марта в Украине было зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. Сегодня стало известно еще об одном случае заражения, в Житомире.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 11 лечатся, 5 выздоровели.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 скончались, сообщает Университет Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.