Коронавирусом заразилось около 219 тыс. человек, из них более 84 тыс. вылечились

В мире больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в Китае (81 138 человек), в Италии (35 713), Иране (17 361) и Испании (14 769), сообщает Институт Джона Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Коронавирусом заразились люди более чем из 150 стран Фото: ЕРА

По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, сообщает Институт Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.

Больше всего заболевших в Китае – 81 138 человек, в Италии (35 713), Иране (17 361) и Испании (14 769). При этом 81 114 больным удалось вылечиться, 8810 – погибли.

Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в Китае (3130), Италии (2978) и Иране (1135).

По данным института, коронавирусом инфицированы люди в 156 странах. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, коронавирус зафиксирован в 166 странах.

Скриншот: gisanddata.maps.arcgis.com

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 18 марта общее количество случаев коронавирусной инфекции выросло до 16: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.