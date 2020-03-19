Коронавирусом заразилось около 219 тыс. человек, из них более 84 тыс. вылечились

По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, сообщает Институт Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.
Больше всего заболевших в Китае – 81 138 человек, в Италии (35 713), Иране (17 361) и Испании (14 769). При этом 81 114 больным удалось вылечиться, 8810 – погибли.
Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в Китае (3130), Италии (2978) и Иране (1135).
По данным института, коронавирусом инфицированы люди в 156 странах. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, коронавирус зафиксирован в 166 странах.
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине по состоянию на 18 марта общее количество случаев коронавирусной инфекции выросло до 16: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.