По состоянию на 22.00 18 марта в Украине зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией. О новых летальных случаях не сообщается.

По данным Минздрава, по одному случаю коронавируса зафиксировали в Киевской и Донецкой областях Фото: EPA (архив)

В Украине подтверждено два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее количество случаев коронавирусной инфекции выросло до 16. Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавірус_інфо", верифицированном Министерством здравоохранения Украины.

"По состоянию на 22.00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: в Черновицкой (10), Житомирской (один), Киевской (два), Донецкой (один) областях и Киеве (два)", – сказано в сообщении.

Таким образом, по одному новому случаю зафиксировано в Киевской и Донецкой областях.

О новых летальных исходах Минздрав не сообщает. В предыдущей сводке указывалось, что умерших двое: по одному – в Черновицкой и Житомирской областях.

Около полутора часов назад этот Telegram-канал писал, что новых случаев коронавируса в Украине не зафиксировано.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

Кроме 14 случаев заражения на территории Украины, еще 13 украинцев заболели за границей (одна женщина скончалась).

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запрещены массовые мероприятия, в учебных заведениях объявлен карантин. С 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта были прекращены и внутренние пассажирские перевозки, ограничена работа общественного транспорта. Во многих городах закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся минимум три недели – до 3 апреля.