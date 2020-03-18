От штрафа до восьми лет тюрьмы. Наказания и льготы для украинцев во время карантина. Главное

Новые правила будут действовать до окончания карантина, то есть минимум до 3 апреля 2020 года Фото: Sergey Dolzhenko / ЕРА

Новый закон вносит изменения в Административный, Уголовный, Налоговый и Таможенный кодексы, а также в трудовое законодательство и другие законы Украины, связанные с введением по всей стране карантина. Отдельные положения нового закона будут действовать с момента его опубликования и на протяжении трех месяцев, документ в целом действителен до окончания карантина, то есть минимум до 3 апреля 2020 года.

Наказание за нарушение карантина – от штрафа до тюрьмы

Теперь, согласно новым изменениям в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс:

– если вы нарушили карантин, санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы, предусмотренные законом "О защите населения от инфекционных заболеваний", это повлечет за собой штраф от 1 до 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – то есть штраф составит от 17 до 34 тыс. грн. Для должностных лиц штраф выше – от 2 до 10 тыс. минимумов, то есть 34–170 тыс. грн.

– если вы сделали все то же самое, что описано в предыдущем абзаце, но ваши действия повлекли или могли повлечь распространение эпидемических и других инфекционных заболеваний, вам грозит или штраф от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 17–51 тыс. грн, или арест от шести месяцев до трех лет;

– если нарушения выше упомянутых правил и норм повлекли за собой гибель людей или другие тяжкие последствия, вам грозит тюрьма сроком от пяти до восьми лет.

Справка "ГОРДОН". До этого в Административном кодексе были наказания за нарушение правил карантина для животных и растений, но не было ничего сказано относительно карантина для людей. Теперь благодаря новым изменениям в кодексе появилась статья "Нарушение правил карантина людей".

Отпуск и Трудовой кодекс

В Кодекс законов о труде и в закон "Об отпусках" внесено изменение, согласно которому во время установленного Кабинетом Министров карантина вынужденный отпуск за свой счет не включается в общий срок, предусмотренный законодательством (до 15 календарных дней в году).

Кроме того, теперь на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, работодатель может разрешить сотрудникам, в том числе государственным служащим, выполнять работу в режиме удаленного доступа, например, на дому.

На время действия карантина по всей территории Украины запрещается перевозка одновременно больше 10 пассажиров в городских трамваях, троллейбусах, автобусах и маршрутках. Количество людей в транспорте будут контролировать Нацполиция и Госсанэпидемслужба. Фото: Sergey Dolzhenko / ЕРА



Штрафы за несвоевременную уплату коммуналки на время карантина запрещены

Согласно новым изменениям, во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены среди прочего запрещается:

– начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги;

– принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе даже если есть решение суда о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

– прекращение или приостановка предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам в случае их неоплаты или оплаты в неполном объеме;

Кроме того, в отношении внутренне перемещенных лиц на время действия карантина запрещено:

– отменять действие справки о взятии на учет на основе долгого отсутствия (больше 60 дней);

– не начислять "Ощадбанком" соответствующих выплат по текущему счету внутренне перемещенного лица;

– осуществление контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания или пребывания.

Декларацию можно подать на три месяца позже

Новый закон внес изменения и в закон "О противодействии коррупции". Теперь срок подачи электронных деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет продлен на три месяца – до 1 июня. Раньше, до карантина, декларацию за прошлый год необходимо было внести до 1 апреля текущего.

"Субъекты декларирования, которые в период до 1 июня 2020 года не имели возможности подать декларацию... или сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с установлением на территории их проживания карантинно-ограничительных мероприятий, освобождаются от ответственности за несвоевременное предоставление такой декларации или сообщения в указанный период", – уточняется в новом законе.

Фото: Sergey Dolzhenko / ЕРА

Доплаты медикам и новые обязанности Кабмина

Согласно документу, правительству в течение недели после опубликования закона поручено установить доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации коронавируса, в размере до 200% заработной платы на период осуществления мероприятий.

Кроме того, Кабмин "в пределах своих полномочий" должен обеспечить контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары. Дополнительно правительству поручено в двухдневный срок разработать и подать в Верховную Раду нормативно-правовые акты о:

– недопущении прекращения предоставления жилищных субсидий на период установления карантина;

– установлении жилищной субсидии на следующий период для всех без исключения домохозяйств, которые получали эту субсидию в предыдущем периоде, без непосредственного обращения этих домохозяйств;

– расширении круга получателей жилищных субсидий;

– регистрации безработного с первого дня его обращения и назначении пособия по безработице с первого дня после регистрации;

– приостановлении обязанности исполнения основного обязательства, исполнение которого обеспечено ипотекой, и недопущении взыскания на предмет ипотеки в период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

Не уплачивается плата за землю и не платится налог на недвижимость

Помимо выше описанного закона, президент Зеленский также сегодня подписал и закон №533-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19)". Вчера за этот законопроект проголосовали 359 народных депутатов.

Документ призван ввести налоговые и неналоговые льготы, связанные со сроками уплаты налогов, начислением заработной платы за дни вынужденного простоя, сроками подачи налоговых деклараций, сроками проведения проверок, начислением штрафных санкций, пени и так далее.

В частности, закон запрещает применять штрафы за нарушения налогового законодательства с 1 марта по 31 мая 2020 года, устанавливает мораторий на документальные и фактические проверки с 18 марта по 31 мая 2020 года, а также продлевает до 1 июля этого года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

В документе также указывается, что с 1 марта по 30 апреля 2020-го не начисляется и не уплачивается плата за землю и не платится налог на недвижимость, точнее:

– не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности), за земельные участки, которые находятся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических или юридических лиц и используются ими в хозяйственной деятельности;

– объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, не облагаются налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Кроме того, предполагается несколько льгот для граждан, которые освобождаются от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля. На этот же период установлено пособие по временной нетрудоспособности для тех, кто заболел коронавирусом или находится на самоизоляции под контролем со стороны медиков. Размер пособия составляет 50% средней заработной платы (доход) вне зависимости от страхового стажа.

Дополнительно указано, что с 1 марта по 30 апреля физические лица – предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ). При этом указанный период засчитывается в страховой стаж для выплаты пенсии, другой государственной помощи, социального страхования.

Из истории вопроса

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратились внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному – в Киевской и Житомирской областях, еще два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся. Среди заболевших и нардеп от группы "Доверие" Сергей Шахов, который недавно был за границей.