Карантинные квартирники. Кого из украинских артистов можно послушать в интернете 18 марта

С 12 марта по 3 апреля по решению Кабинета Министров в Украине введен карантин, на время которого запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, ТРЦ, кафе и рестораны.
Украинские артисты отменили запланированные ранее выступления на концертных площадках, анонсировав карантинные квартирники в интернете.
Выступление Сергея Бабкина запланировано 18 марта на 17:30 – концерт можно посмотреть на странице музыканта в Istagram.
"Мы все с вами в поиске вдохновения в эти непростые для нас времена! Хочу попросить вас дышать медленно и использовать это время для себя, своей семьи и своего развития. Предлагаю сделать это вместе! Сегодня я проведу один из своих любимых форматов выступлений, но онлайн. Такое я делаю впервые", – сообщил Бабкин.
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Ми всі з вами в пошуку натхнення у ці непрості для нас часи! Нас мучать сумніви, здогадки, тонни різної інформації і непідтведжені факти. Я же хочу попросити вас дихати повільно і використати цей час для себе, своєї сім’ї і свого розвитку. І пропоную зробити це разом! Завтра, о 17:30 я хочу провести один із своїх улюблених форматів виступів, але в онлайні. Таке я роблю вперше, але я впевнений, що це допоможе нам з вами відчути себе єдиними і не ізольованими. Як завжди на квартирниках у нас з вами буде традиційний діалог! Я слухатиму вас, читатиму і проведу цей вечрі повний музики, яка лікує, як ніхто! Залишайтесь здоровими і бережіть себе. До завтра тут * #сергійбабкін #сергейбабкин #квартирник #квартирникlive
Певица Jerry Heil ждет зрителей 18 марта в 19:00 на своей странице в Instagram – артистка анонсировала домашний концерт.
"Сегодня то же самое планируют сделать несколько артистов, а вам же хочется послушать многих?" – обратилась за советом к подписчикам певица.
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19:00 — хоум концерт? * ?YES/NO? Бо вчора оголосила - а сьогодні дивлюсь, схожі люди таки мислять однаково! в цей же день це ж саме збираються робити декілька артистів, і вам же, мабуть, хотілося би послухати багатьох? SOOOOO... Лишаємо сьогодні чи переносимо на завтра? . Ph: @anna_bezvuhliak ♥ * Loc: @w_photostudio_kyiv *
Группа "Фіолет" выступит онлайн в 21:45 – концерт будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале музыкантов.
"Пока мы наблюдаем за тем, что происходит, важно не изолироваться от мира. Поэтому мы решили сыграть акустический онлайн-концерт", - написали они.
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Вірус коригує плани, і зустріч 21 березня переноситься. Але ми вирішили не кидати вас самих нудьгувати, тож ловіть новий гарячий анонс * Вже у середу, о 21:45 збираємось всією #fioletfamily на онлайн-концерт на нашому YouTube-каналі! Чайок чи вінішко, піца чи торт і танці в кожного вдома - ваш маст-хев * Вас і так ніхто не побачить * З нас - ваші улюблені пісні, атмосфера, настрій і любов * Почуємось і побачимось всупереч карантину! #fiolet_band #fiolet #sergiy_kolos #rock #music #fan #фіолет #fioletfamily
Melovin анонсировал выступление на 19:20 18 марта – концерт артиста будет транслироваться на его странице в Instagram.
"Хочется скрасить ваши будни в это непростое для всех нас время и спеть для вас в прямом эфире в Instagram", – заявил он.
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#MELOVINATORS Размышлял вчера об этой идее целую ночь! Проснулся и увидел пост от прекрасных @the_hardkiss , обрадовался что мы с ребятами на одной волне! Хочется скрасить ваши будни, и развеять в это непростое для всех нас время! Уже завтра я хочу спеть для Вас в прямом эфире Instagram #melovininstalive Напишите свой топ 6 моих треков которые вы любите! И мы приведём тёплый вечер вместе! * Время трансляции 19:20 Передаю эстафету не менее крутым @kazka.band и @maruvofficial * Давайте объединимся и подарим фанам *
Ранее музыкальные флешмобы в сети провели певица Светлана Тарабарова, солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, лидер британской группы Coldplay Крис Мартин и австралийский музыкант Кит Урбан.
Ожидается, что в ближайшие дни карантинные квартирники проведут певицы Джамала, Тина Кароль, Maruv, группа Kazka.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекращено авиационное сообщение с другими странами.
18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.
Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.