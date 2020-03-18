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18 марта, 2020
 
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Карантинные квартирники. Кого из украинских артистов можно послушать в интернете 18 марта

После введения в Украине мер противодействия распространению COVID-19, украинские артисты отменили живые выступления, анонсировав бесплатные квартирники, которые можно посмотреть на их страницах в социальных сетях. Издание "ГОРДОН" собрало информацию о концертах, которые состоятся в сети 18 марта.

Украинские музыканты считают, что социальная изоляция не должна превратиться в культурную
Украинские музыканты считают, что социальная изоляция не должна превратиться в культурную
Фото: depositphotos.com

С 12 марта по 3 апреля по решению Кабинета Министров в Украине введен карантин, на время которого запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, ТРЦ, кафе и рестораны. 

Украинские артисты отменили запланированные ранее выступления на концертных площадках, анонсировав карантинные квартирники в интернете. 

Выступление Сергея Бабкина запланировано 18 марта на 17:30 – концерт можно посмотреть на странице музыканта в Istagram. 

"Мы все с вами в поиске вдохновения в эти непростые для нас времена! Хочу попросить вас дышать медленно и использовать это время для себя, своей семьи и своего развития. Предлагаю сделать это вместе! Сегодня я проведу один из своих любимых форматов выступлений, но онлайн. Такое я делаю впервые", – сообщил Бабкин. 

Певица Jerry Heil ждет зрителей 18 марта в 19:00 на своей странице в Instagram – артистка анонсировала домашний концерт. 

"Сегодня то же самое планируют сделать несколько артистов, а вам же хочется послушать многих?" – обратилась за советом к подписчикам певица.

Группа "Фіолет" выступит онлайн в 21:45 – концерт будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале музыкантов. 

"Пока мы наблюдаем за тем, что происходит, важно не изолироваться от мира. Поэтому мы решили сыграть акустический онлайн-концерт", - написали они.

Melovin анонсировал выступление на 19:20 18 марта – концерт артиста будет транслироваться на его странице в Instagram. 

"Хочется скрасить ваши будни в это непростое для всех нас время и спеть для вас в прямом эфире в Instagram", – заявил он. 

Ранее музыкальные флешмобы в сети провели певица Светлана Тарабарова, солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, лидер британской группы Coldplay Крис Мартин и австралийский музыкант Кит Урбан. 

Ожидается, что в ближайшие дни карантинные квартирники проведут певицы Джамала, Тина Кароль, Maruv, группа Kazka.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекращено авиационное сообщение с другими странами.

18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.


Теги: Украина, музыка, концерт, карантин, массовые мероприятия, Instagram, Сергей Бабкин, музыкант, Jerry Heil, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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