Карантинные квартирники. Кого из украинских артистов можно послушать в интернете 18 марта

Ми всі з вами в пошуку натхнення у ці непрості для нас часи! Нас мучать сумніви, здогадки, тонни різної інформації і непідтведжені факти. Я же хочу попросити вас дихати повільно і використати цей час для себе, своєї сім’ї і свого розвитку. І пропоную зробити це разом! Завтра, о 17:30 я хочу провести один із своїх улюблених форматів виступів, але в онлайні. Таке я роблю вперше, але я впевнений, що це допоможе нам з вами відчути себе єдиними і не ізольованими. Як завжди на квартирниках у нас з вами буде традиційний діалог! Я слухатиму вас, читатиму і проведу цей вечрі повний музики, яка лікує, як ніхто! Залишайтесь здоровими і бережіть себе. До завтра тут * #сергійбабкін #сергейбабкин #квартирник #квартирникlive