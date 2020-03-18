Сумская и Борисюк устроили карантинный квартирник

Во время домашнего концерта одна из собачек, которые живут в доме Сумской и Борисюка, покинула комнату.

Украинская актриса Ольга Сумская17 марта провела на своей странице в Instagram прямой эфир, показав домашнее выступление своего супруга, актера Виталия Борисюка.

"Друзья, пусть ваши серца согреет песня "Я люблю тебя" в исполнении Виталия. Преодолеем карантин хорошими песнями", – подписала Сумская опубликованное видео.

Во время исполнения песни Борисюком одна из собачек, которые живут в доме у супругов, выбежала из-под декоративной елки и попыталась спрятаться под тумбочку, на которой установлен телевизор, а затем покинула комнату.

View this post on Instagram Долаємо карантин гарними піснями * разом з @vitaliyborysyuk A post shared by Ольга Сумская (@olgasumska) on Mar 17, 2020 at 1:00pm PDT

Ранее певица писала, что собачка по имени Жасмин слишком эмоциональная. Актриса также интересовалась у подписчиков, можно ли давать собакам успокоительное.

"Жасмин очень эмоциональная, невозможно выйти на улицу – она на всех начинает лаять," – описала характер своей любимицы Сумская.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе с 1996 году. Пара воспитывает 18-летнюю дочь Анну. Первым мужем Сумской был актер Евгений Паперный. От этого брака у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.