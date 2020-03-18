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18 марта, 2020
 
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Сумская и Борисюк устроили карантинный квартирник

Во время домашнего концерта одна из собачек, которые живут в доме Сумской и Борисюка, покинула комнату.

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Сумская и Борисюк вместе 24 года
Сумская и Борисюк вместе 24 года
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская17 марта провела на своей странице в Instagram прямой эфир, показав домашнее выступление своего супруга, актера Виталия Борисюка. 

"Друзья, пусть ваши серца согреет песня "Я люблю тебя" в исполнении Виталия. Преодолеем карантин хорошими песнями", – подписала Сумская опубликованное видео. 

Во время исполнения песни Борисюком одна из собачек, которые живут в доме у супругов, выбежала из-под декоративной елки и попыталась спрятаться под тумбочку, на которой установлен телевизор, а затем покинула комнату.

Ранее певица писала, что собачка по имени Жасмин слишком эмоциональная. Актриса также интересовалась у подписчиков, можно ли давать собакам успокоительное. 

"Жасмин очень эмоциональная, невозможно выйти на улицу – она на всех начинает лаять," – описала характер своей любимицы Сумская.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе с 1996 году. Пара воспитывает 18-летнюю дочь Анну.  Первым мужем Сумской был актер Евгений Паперный. От этого брака у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

Теги: животные, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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