"Мы спим в отдельных спальнях". Сумская рассказала об отношениях с мужем

Украинская актриса Ольга Сумская призналась, что по утрам приносит мужу, актеру Виталию Борисюку, кофе в постель.

Сумская: Мужчины любят глазами, и от них ничего нельзя скрыть Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала, как в повседневной жизни привлекает внимание супруга, актера Виталия Борисюка. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба проекта.

"Мужчины любят глазами, и от них ничего нельзя скрыть. Я иногда замечаю этот взгляд Виталика, когда он так пристально смотрит на меня. И в этом взгляде я читаю: "О, мама, сегодня ты the best!" Как это бодрит женщину! А когда ты в каком-то растянутом костюме, футболке или в ужасном халате ходишь по дому… Нет, я все это выбросила. У меня теперь домашняя одежда очень соблазнительная. И таких костюмчиков много", – рассказала актриса.

Сумская рассказала, что иногда приносит мужу кофе или фреш и фрукты в постель. "Мы любим так начать утро", – объяснила она.

По словам актрисы, поскольку они с мужем часто вместе дома и на работе, решили спать в отдельных спальнях.

"На сегодняшний день мы спим в отдельных спальнях, и я считаю, что это абсолютно нормально. Потому что у нас такой образ жизни, что мы постоянно вместе: и дома, и на работе. Лучше постучать: "Графиня, к вам можно?" – "Да". И мне это так нравится. Я мечтала именно об этом: "Графиня, к вам можно? Это князь Борисюк", – рассказала Сумская.

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она обладательница званий "заслуженная артистка Украины", "народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

В браке с актером Виталием Борисюком Сумская живет с 1996 года. У них есть 17-летняя дочь Анна.

Первым мужем Сумской был актер Евгений Паперный. От этого брака у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.