Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
17 февраля, 2020
 
Новости

"Мы спим в отдельных спальнях". Сумская рассказала об отношениях с мужем

Украинская актриса Ольга Сумская призналась, что по утрам приносит мужу, актеру Виталию Борисюку, кофе в постель.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сумская: Мужчины любят глазами, и от них ничего нельзя скрыть
Сумская: Мужчины любят глазами, и от них ничего нельзя скрыть
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала, как в повседневной жизни привлекает внимание супруга, актера Виталия Борисюка. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба проекта.

"Мужчины любят глазами, и от них ничего нельзя скрыть. Я иногда замечаю этот взгляд Виталика, когда он так пристально смотрит на меня. И в этом взгляде я читаю: "О, мама, сегодня ты the best!" Как это бодрит женщину! А когда ты в каком-то растянутом костюме, футболке или в ужасном халате ходишь по дому… Нет, я все это выбросила. У меня теперь домашняя одежда очень соблазнительная. И таких костюмчиков много", – рассказала актриса.

Сумская рассказала, что иногда приносит мужу кофе или фреш и фрукты в постель. "Мы любим так начать утро", – объяснила она.

По словам актрисы, поскольку они с мужем часто вместе дома и на работе, решили спать в отдельных спальнях.

"На сегодняшний день мы спим в отдельных спальнях, и я считаю, что это абсолютно нормально. Потому что у нас такой образ жизни, что мы постоянно вместе: и дома, и на работе. Лучше постучать: "Графиня, к вам можно?" – "Да". И мне это так нравится. Я мечтала именно об этом: "Графиня, к вам можно? Это князь Борисюк", – рассказала Сумская.

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она обладательница званий "заслуженная артистка Украины", "народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

В браке с актером Виталием Борисюком Сумская живет с 1996 года. У них есть 17-летняя дочь Анна.

Первым мужем Сумской был актер Евгений Паперный. От этого брака у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.

Теги: Ольга Сумская, Виталий Борисюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
﻿"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности
﻿"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности
Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина
Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина
Наталия ДВАЛИ
  Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать
  Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS