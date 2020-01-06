Сумская поделилась рецептом кутьи

Украинская актриса Ольга Сумская призналась, что добавляет в кутью секретные ингредиенты.

Сумская: Такую кутью можно есть три раза в день всю неделю. И не надоест Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась в Instagram рецептом кутьи – традиционного блюда Рождественского Сочельника.

"Сегодня, 6 января, Сочельник. Готовим вкусную кутью вместе! Вот мой фирменный рецепт: варим специальный быстрой варки сорт пшеницы до готовности (здесь важно не переварить!), отдельно запариваем сухофрукты (курага, изюм, кто любит – чернослив, груши, яблоки). Этот навар сохраняем. Также отдельно запариваем грецкие орехи, чтобы из них вышла горечь. Далее берем мак, заливаем водой, добавляем пару ложек сахара и варим 15 минут на малом огне, затем перетираем в ступке или мелем на мясорубке. Сваренную пшеницу (если не нашли, можно заменить булгуром, рисом) смешиваем с измельченными сухофруктами (перемолоть) и перетертым маком! Мед добавляем по вкусу. Если смесь сухая, долейте навар из сухофруктов", – написала она.

Также Сумская призналась, что добавляет "секретные ингредиенты": немного цукатов и ложку коньяка для аромата.

"Такую кутью можно есть три раза в день всю неделю. И не надоест. Потом, конечно, не влезаешь ни в какие штаны, но какое удовольствие!" – отметила актриса.

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она обладательница званий "заслуженная артистка Украины", "народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).