Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная, беременна во второй раз.

Украинская актриса Ольга Сумская станет бабушкой во второй раз. Ее дочь, Антонина Паперная, обнародовала в Instagram видео, на котором запечатлена в обтягивающем платье, которое подчеркивает округлившийся живот.

"Привет, 2020-й", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hello 2020 * Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 31 Дек 2019 в 2:31 PST

У Ольги Сумской две дочери: Антонина (1990) и Анна (2002). Отец Антонины – актер Евгений Паперный, первый супруг Сумской, отец Анны – второй муж Сумской, актер Виталий Борисюк.

Паперная замужем за российским актером Владимиром Ягличем. У них есть дочь Ева (2017).